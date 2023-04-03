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Уклониться не выйдет: военком Ростовской области рассказал о цифровизации военкоматов

3 апреля 2023, 11:36
Фото: 1MI
Уклониться не выйдет: Военком Ростовской области рассказал о цифровизации военкоматов

Военком Ростовской области Егоров рассказал, как на уклонистах скажется цифровизация

Благодаря цифровизации работы военкоматов уклониться от службы в армии не получится, заявил военком Ростовской области Игорь Егоров.
Сюжет
Армия РФ

Военком Ростовской области Игорь Егоров на пресс-конференции «Интерфакс-Юг» рассказал о весенней призывной кампании. По его словам, призывникам нет смысла прятаться от службы в армии.

В военкомате региона напомнили, что в прошлом году Владимир Путин дал указание провести цифровизацию данных всех граждан, подлежащих призыву. Речь идет как о срочниках, так и о военных в запасе.

Сейчас в Ростовской области военкоматы занимаются актуализацией данных военнообязанных граждан. Эту работу планируют завершить к апрелю следующего года. После окончания цифровизации повестки будут рассылать через Госуслуги. Таким образом, уклониться от службы в армии будет невозможно.

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Игорь Егоров добавил, что ежегодно от службы в армии в Ростовской области уклоняются порядка тысячи человек.

Ранее власти Ростовской области пообещали, что призывников срочной службы не отправят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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#Общество#Армия#Армия РФ#Призыв#Новости#Ростовская область#Виктория Прутковская
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