Уклониться не выйдет: военком Ростовской области рассказал о цифровизации военкоматов

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Военком Ростовской области Игорь Егоров на пресс-конференции «Интерфакс-Юг» рассказал о весенней призывной кампании. По его словам, призывникам нет смысла прятаться от службы в армии.
В военкомате региона напомнили, что в прошлом году Владимир Путин дал указание провести цифровизацию данных всех граждан, подлежащих призыву. Речь идет как о срочниках, так и о военных в запасе.
Сейчас в Ростовской области военкоматы занимаются актуализацией данных военнообязанных граждан. Эту работу планируют завершить к апрелю следующего года. После окончания цифровизации повестки будут рассылать через Госуслуги. Таким образом, уклониться от службы в армии будет невозможно.
Игорь Егоров добавил, что ежегодно от службы в армии в Ростовской области уклоняются порядка тысячи человек.
Ранее власти Ростовской области пообещали, что призывников срочной службы не отправят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.