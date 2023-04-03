Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По словам собеседника, на суде также был поставлен вопрос о том, что присвоение почетного звания гражданину Батайска осуществляется один раз в пять лет.
«Было установлено, что последнее звание присуждалось в 2019 году, а до этого — в 2012 году. [Звание Людмиле Берлим было присуждено в 2022 году — прим.редакции]. Соответственно, требуемый промежуток в пять лет не совпадает», — отмечает Сагайда.
Также на суде, по словам спикера, всплыл и ряд других нарушений. В частности — были обнаружены нарушения положений о присвоении звания, а также отсутствовали оповещения общественников комиссией о приеме документов.
Правозащитник подчеркивает, что административное дело о лишении экс-чиновницы почетного звания, должно рассматриваться два месяца. А оно, по его словам, затянулось с прошлого года.
«Чиновников — не штрафуют, явку свидетелей не обеспечивают. Сейчас по этому вопросу я планирую письменно подавать ходатайство, требуя меры административного воздействия в виде штрафа за неявку в суд свидетелей», — говорит Павел.
В батайской городской Думе корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что характеристики на присуждение Людмиле Берлим почетного звания действительно подписывал замглавы городской администрации по социальным вопросам, который, согласно структуре города, курирует Управление образования Батайска.
«В представлении на присвоение звания „Почетный гражданин города Батайска“ резолюция главы города Батайска не требуется», — разъяснили в батайской Гордуме.
По информации Гордумы, аргументами для присвоения звания Людмиле Берлим стал ее опыт работы в системе образования Батайска. И профессионализм, благодаря которому, городская система образования восемь лет входила в тройку рейтинга городских округов по развитию муниципального образовательного комплекса.