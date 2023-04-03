«Было установлено, что последнее звание присуждалось в 2019 году, а до этого — в 2012 году. [Звание Людмиле Берлим было присуждено в 2022 году — прим.редакции]. Соответственно, требуемый промежуток в пять лет не совпадает», — отмечает Сагайда.