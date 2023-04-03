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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Ростове аварийный дом постройки 1917 года на Станиславского снесут в 2023 году

3 апреля 2023, 07:04
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове аварийный дом постройки 1917 года на Станиславского снесут в 2023 году
В Ростове-на-Дону до конца этого года планируется снести старинный дом на Станиславского, признанный аварийным, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Во время личного приема граждан подняли вопрос о судьбе построенного в 1917 году дома №114. Сейчас здание представляет опасность для окружающих, так как может обрушиться.

Его признали аварийным в 2007 году, а через 13 лет завершили процесс расселения. Уже выделили средства на разработку проектно-сметной документации, получить все бумаги для демонтажа планируется в сентябре.

В Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города
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По словам сити-менеджера, снесут здание не позднее декабря этого года. 

Ранее в Ростове-на-Дону опровергли информацию о сносе дома купца Чернова на Буденновском. Материал на эту тему читайте по ссылке. 

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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