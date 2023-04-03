Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Во время личного приема граждан подняли вопрос о судьбе построенного в 1917 году дома №114. Сейчас здание представляет опасность для окружающих, так как может обрушиться.
Его признали аварийным в 2007 году, а через 13 лет завершили процесс расселения. Уже выделили средства на разработку проектно-сметной документации, получить все бумаги для демонтажа планируется в сентябре.
По словам сити-менеджера, снесут здание не позднее декабря этого года.
Ранее в Ростове-на-Дону опровергли информацию о сносе дома купца Чернова на Буденновском. Материал на эту тему читайте по ссылке.