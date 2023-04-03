В Ростове-на-Дону впервые отметили День машиниста

«С 2014 года на плечи наших машинистов легла тяжелая нагрузка, работали и продолжаем работать под обстрелами. Хотелось бы сказать спасибо всем локомотивщикам СКЖД за поддержку и помощь. С приходом мира, надеемся, что такой современный подвижной состав, на котором работаете вы, появится и на нашей территории, а вы поможете нам его освоить», - обратился к коллегам генеральный директор Донецкой железной дороги, машинист в прошлом, Олег Калеватых.