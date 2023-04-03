В Ростове-на-Дону впервые отметили День машиниста

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В честь нового праздника на СКЖД в последнюю пятницу марта прошли торжественные мероприятия и концерт, на котором чествовали машинистов железной дороги. Торжественное собрание во Дворце культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный объединило более сотни машинистов, в том числе ветеранов профессии и студентов железнодорожного техникума.
Вместе с коллегами в актовый зал пришли машинисты из Донецкой, Луганской и Мелитопольской железных дорог. Собравшихся поприветствовал начальник СКЖД Сергей Задорин. Гости не только приняли участие в торжественном собрании, но и ознакомились с Музеем истории СКЖД.
«На железной дороге важны все профессии, но когда за спиной пятьсот или тысяча пассажиров, то именно от действий локомотивной бригады в первую очередь зависит благополучие поездки. И этот праздник подчеркивает важность этой специальности», - отметил он.
«С 2014 года на плечи наших машинистов легла тяжелая нагрузка, работали и продолжаем работать под обстрелами. Хотелось бы сказать спасибо всем локомотивщикам СКЖД за поддержку и помощь. С приходом мира, надеемся, что такой современный подвижной состав, на котором работаете вы, появится и на нашей территории, а вы поможете нам его освоить», - обратился к коллегам генеральный директор Донецкой железной дороги, машинист в прошлом, Олег Калеватых.
Сегодня в различных дирекциях на СКЖД трудится около 9,5 тыс. машинистов. Это помощники машинистов и машинисты электровозов, тепловозов, электропоездов, автомотрис и путевых машин. Отличившиеся получили награды от начальника СКЖД Сергея Задорина и председателя Дорпрофжел на СКЖД Михаила Пружины. Заслуженных наград были удостоены более 30 машинистов и их помощников. К примеру, машинисту эксплуатационного локомотивного депо Батайска Роману Лопатину вручили нагрудный знак «За безаварийный пробег на локомотиве 1 000 000 километров».
«Всегда работаю с удовольствием, каждое мгновение интересно», - сказал Роман Лопатин.
На торжественном мероприятии чествовали и представителей трудовых династий, ветеранов. Так, памятные подарки вручили семье машиниста тепловоза из эксплуатационного локомотивного депо Батайск Анатолия Колыбенко, который является многодетным отцом – вместе с супругой они воспитывают десять детей. Как знать, не исключено, что в будущем они станут самой многочисленной династией машинистов. Семья Рубининых отдала железнодорожному транспорту 169 лет. Сегодня Андрей Рубинин возглавляет моторвагонное депо станции Минеральные Воды, а его сын Александр трудится заместителем начальника эксплуатационного локомотивного депо Батайска. Теплые поздравления и добрые пожелания прозвучали в адрес ветеранов железной дороги.
Кульминацией праздника стала церемония принятия профессиональной присяги молодыми представителями профессии. Присягу машиниста приняли 16 молодых специалистов.
Напомним, новый профессиональный праздник учрежден в ОАО «РЖД» в этом году и будет отмечаться ежегодно в последнюю пятницу марта по всей сети железных дорог России.