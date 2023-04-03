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В Ростове неизвестный мужчина разбился, выпав с балкона 3 апреля

3 апреля 2023, 18:17
Фото: 1MI
В Ростове неизвестный мужчина разбился, выпав с балкона 3 апреля
В Ростове мужчина погиб, сорвавшись с балкона, сообщения об этом появились в соцсетях.

Сообщество «Это Ростов!» в понедельник, 3 апреля, опубликовало новость о несчастном случае.

Подписчик сообщества поделился фотографиями, на которых, предположительно, изображен мужской труп, лежащий в луже крови, засыпанных осколками стекла у припаркованной на проезжей части улицы Тибетской иномарки.

Фото: t.me/Vkurserostov

Очевидец уточнил, что мужчина выпал с балкона и приземлился на припаркованный автомобиль.

О причинах и обстоятельствах инцидента пока нет никакой подтвержденной информации от органов власти или экстренных служб, также доподлинно не известно — выжил мужчина или нет. Данные о произошедшем будут уточняться.

Ранее упавший с балкона мужчина вернулся в подъезд и пролежал в лифте до утра.

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