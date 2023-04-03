Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Сообщество «Это Ростов!» в понедельник, 3 апреля, опубликовало новость о несчастном случае.
Подписчик сообщества поделился фотографиями, на которых, предположительно, изображен мужской труп, лежащий в луже крови, засыпанных осколками стекла у припаркованной на проезжей части улицы Тибетской иномарки.
Очевидец уточнил, что мужчина выпал с балкона и приземлился на припаркованный автомобиль.
О причинах и обстоятельствах инцидента пока нет никакой подтвержденной информации от органов власти или экстренных служб, также доподлинно не известно — выжил мужчина или нет. Данные о произошедшем будут уточняться.
Ранее упавший с балкона мужчина вернулся в подъезд и пролежал в лифте до утра.