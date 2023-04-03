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В Ростове возрождают забытую спортивную дисциплину «Прыжки в воду»

3 апреля 2023, 14:50
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону возобновили подготовку спортсменов по прыжкам в воду. Занятия проходят на базе отделения муниципальной «Спортивной школы № 11» в бассейне «Волна». Первая открытая тренировка, где рассказали об особенностях этого вида спорта и подготовке юных чемпионов, прошла сегодня.

На ней побывал и начальник управления по физической культуре и спорту донской столицы Дмитрий Браславский.

Официально занятия начались с 1 марта текущего года, об этом рассказала президент региональной федерации по прыжкам в воду Яна Дубинина.

— Секция прыжков в воду в Ростове-на-Дону снова заработала в этом году после 26 летнего перерыва. Этот вид спорта в Ростовской области исчез в 1997 году и с того времени возобновить занятия не представлялось возможным. И наконец весной 2023 года это произошло! — поделилась Яна Дубинина.

Как пояснили инициаторы открытия секции по прыжкам в воду, долгое время этот вид спорта был никому не нужен. Во-первых, он считается одним из самых затратных, а во-вторых, за время простоя база для занятий практически сошла на нет. Но теперь будет все по-другому.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Как отметил начальник управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону Денис Браславский, возобновление работы по подготовке спортсменов по прыжкам воду — это только начало. В ближайшее время будет создана абсолютно новая база для тренировок водных спортивных дисциплин.

— С 1 марта этого года мы открыли отделение прыжков в воду в спортивной школе № 11, это муниципальная спортивная школа. Инициатором выступило управление спорта и администрация города Ростова-на-Дону. Специально для открытия отделения были выделены средства из муниципального бюджета в объеме 2 млн рублей. Они пошли на аренду бассейна «Волна» и приобретение соответствующего оборудования для функционирования данного отделения.

Помимо открытия этого отделения мы приступили и к реализации значимого для нашего города проекта. Началась работа по проектированию бассейна в Пролетарском районе. Это будет большой спортивный комплекс с двумя ванными, где будет развиваться сразу три вида спорта: классическое плавание, синхронное плавание и прыжки в воду, — пояснил Денис Браславский.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В настоящее время отделение по прыжкам в воду насчитывает 48 человек. Основная часть — это малыши начальной группы, которым не так давно исполнилось 7 или 8 лет. Однако, несмотря на такой юный возраст, маленькие спортсмены настроены очень серьезно.
Например, Марии 12 лет, она занималась акробатикой несколько месяцев, и когда открылось отделение прыжков в воду, она не задумываясь попросила родителей ее туда перевести.

— Я хочу построить на спорте свою карьеру. Мне очень нравится то, что меня спорт дисциплинирует, дает новые возможности для развития и новых достижений. Прыжки в воду выбрала потому, что захотелось попробовать что-то новенькое, — рассказывает воспитанница спортивной школы.

Стоит отметить, что дети занимаются три дня в неделю абсолютно бесплатно. Значительную часть времени они проводят в спортивном зале, где оттачивают акробатические элементы, но за месяц занятий они уже осваивают и первый метровый трамплин.

Ведь, как сказал начальник управления по физической культуре и спорту донской столицы Дмитрий Браславский, прыжки в воду для нашей области и города Ростова в целом всегда были традиционным видом спорта. «Сейчас мы будем делать все возможное, чтобы возродить не только традиции этого вида спорта, но и его историю». — подчеркнул он.

#Елена Янкевич
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