В Ростове возрождают забытую спортивную дисциплину «Прыжки в воду»

В настоящее время отделение по прыжкам в воду насчитывает 48 человек. Основная часть — это малыши начальной группы, которым не так давно исполнилось 7 или 8 лет. Однако, несмотря на такой юный возраст, маленькие спортсмены настроены очень серьезно.

Например, Марии 12 лет, она занималась акробатикой несколько месяцев, и когда открылось отделение прыжков в воду, она не задумываясь попросила родителей ее туда перевести.