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В Ростовской области собираются создать фонд поддержки участников СВО

3 апреля 2023, 17:22
Фото: 1MI
В Ростовской области собираются создать фонд поддержки участников СВО
Власти Ростовской области начали работу над созданием специального фонда помощи участникам СВО, об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Донской губернатор объявил, что в понедельник, 3 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда, целью работы которого станет поддержка бойцов СВО. Название фонда — «Защитники Отечества».

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В Ростовской области собираются открыть региональное отделение фонда, организовать его работу будут члены спецкомиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

Василий Голубев уточнил, что 3 апреля состоялось первое заседание, и теперь органам власти предстоит создать условия, которые обеспечат достойную жизнь бойцам спецоперации и их близким.

Ранее губернатору Голубеву предложили выплачивать донским добровольцам дополнительные средства за участие в СВО.

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