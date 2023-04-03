В Ростовской области собираются создать фонд поддержки участников СВО

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Донской губернатор объявил, что в понедельник, 3 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда, целью работы которого станет поддержка бойцов СВО. Название фонда — «Защитники Отечества».
В Ростовской области собираются открыть региональное отделение фонда, организовать его работу будут члены спецкомиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
Василий Голубев уточнил, что 3 апреля состоялось первое заседание, и теперь органам власти предстоит создать условия, которые обеспечат достойную жизнь бойцам спецоперации и их близким.
Ранее губернатору Голубеву предложили выплачивать донским добровольцам дополнительные средства за участие в СВО.