Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В водоемах погибли 13 взрослых и двое несовершеннолетних. За это время удалось спасти 17 местных жителей, в том числе троих детей.
Ранее в Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули. Трагедия произошла поздним вечером на реке Мертвый Донец.
До этого в регионе осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.
Кроме того, стало также известно, что в водоемах Ростовской области утонули 13 человек за осень.