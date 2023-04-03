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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Ростовской области утонули 13 взрослых и 2 детей в 2023 году

3 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI
В Ростовской области утонули 13 взрослых и 2 детей в 2023 году
В Ростовской области с начала года в воде погибли 15 человек, сообщили корреспонденту RostovGazeta в региональном УМЧС.

В водоемах погибли 13 взрослых и двое несовершеннолетних. За это время удалось спасти 17 местных жителей, в том числе троих детей. 

Ранее в Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули. Трагедия произошла поздним вечером на реке Мертвый Донец.

В Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули
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До этого в регионе осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.

Кроме того, стало также известно, что в водоемах Ростовской области утонули 13 человек за осень.

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