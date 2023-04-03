Напомним, что в торговом центре «Орбита» пьяные люди напали на особенного подростка и его отца. Мужчины удерживали отца, пока на глазах у посетителей и охраны торгового центра их товарищ жестоко избивал 14-летнего мальчика. Об этом в соцсети сообщила мать пострадавшего ребенка.