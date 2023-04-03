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ТЦ «Орбита» в Ростове открестился от ситуации с жестоким избиением ребенка-инвалида

3 апреля 2023, 13:24
Фото: Яндекс.Карты
В ТЦ «Орбита» в Ростове не объяснили, почему охрана не вмешалась в избиение ребенка
В торговом центре «Орбита» в Ростове корреспонденту RostovGazeta затруднились прокомментировать, почему охрана не вмешалась в избиение особенного ребенка.

Напомним, что в торговом центре «Орбита» пьяные люди напали на особенного подростка и его отца. Мужчины удерживали отца, пока на глазах у посетителей и охраны торгового центра их товарищ жестоко избивал 14-летнего мальчика. Об этом в соцсети сообщила мать пострадавшего ребенка.

По единственному телефону ТЦ «Орбита» в Ростове корреспонденту RostovGazeta не смогли прокомментировать бездействие охраны.

«Я ничем не смогу помочь, я занимаюсь арендой. У нас есть подрядчик — охранное предприятие, лучше там узнать», — сообщили в ТЦ «Орбита» и, оставив без ответа второй, уточняющий вопрос, повесили трубку.

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В холдинге безопасности «Нева», который, по данным сайтов по поиску работы, в 2019 году набирал сотрудников для охраны ТЦ «Орбита» в Ростове, не стали оперативно отвечать корреспонденту.

«Вам необходимо на корпоративную почту холдинга написать полную информацию, которой вы владеете, и вам ответят», — сообщили в холдинге.

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала о страшной поножовщине, которая произошла в караоке-баре Ростова.

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