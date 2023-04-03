Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Напомним, что в торговом центре «Орбита» пьяные люди напали на особенного подростка и его отца. Мужчины удерживали отца, пока на глазах у посетителей и охраны торгового центра их товарищ жестоко избивал 14-летнего мальчика. Об этом в соцсети сообщила мать пострадавшего ребенка.
По единственному телефону ТЦ «Орбита» в Ростове корреспонденту RostovGazeta не смогли прокомментировать бездействие охраны.
«Я ничем не смогу помочь, я занимаюсь арендой. У нас есть подрядчик — охранное предприятие, лучше там узнать», — сообщили в ТЦ «Орбита» и, оставив без ответа второй, уточняющий вопрос, повесили трубку.
В холдинге безопасности «Нева», который, по данным сайтов по поиску работы, в 2019 году набирал сотрудников для охраны ТЦ «Орбита» в Ростове, не стали оперативно отвечать корреспонденту.
«Вам необходимо на корпоративную почту холдинга написать полную информацию, которой вы владеете, и вам ответят», — сообщили в холдинге.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала о страшной поножовщине, которая произошла в караоке-баре Ростова.