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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

Вассерман рассказал о причастности украинских спецслужб к смерти Владлена Татарского

3 апреля 2023, 08:08
Фото: ТГ канал vladlentatarsky
Вассерман рассказал о причастности украинских спецслужб к смерти Владлена Татарского
Спецслужбы Украины практически несомненно причастны к этому преступлению. А уж различные украинские и украиномыслящие блогеры пребывают в полном восторге от произошедшего, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что военный корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге, во время взрыва на патриотическом вечере. На мероприятии было множество гостей. Они и сообщили, что взрыв произошел прямо возле сцены.

«Украина — это террористическая организация. А террор — это не просто преступление, а преступление с целью запугивания как можно большего числа граждан», — отмечает Анатолий Вассерман.

Военкор Татарский погиб во время взрыва на патриотическом вечере в Санкт-Петербурге
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Спикер подчеркивает, что Украина с самого начала была задумана, как антирусская организация. И все отмеченные в истории попытки по воплощению в жизнь польской фальшивки «Украина — не Россия», по словам собеседника, неизменно оборачивались террором.

«Так было во время Первой мировой войны, гражданской войны и Великой Отечественной», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростова несколько раз на протяжении недели слышали жуткие звуки, напоминающие взрывы.

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