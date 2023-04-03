Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Напомним, что военный корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге, во время взрыва на патриотическом вечере. На мероприятии было множество гостей. Они и сообщили, что взрыв произошел прямо возле сцены.
«Украина — это террористическая организация. А террор — это не просто преступление, а преступление с целью запугивания как можно большего числа граждан», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер подчеркивает, что Украина с самого начала была задумана, как антирусская организация. И все отмеченные в истории попытки по воплощению в жизнь польской фальшивки «Украина — не Россия», по словам собеседника, неизменно оборачивались террором.
«Так было во время Первой мировой войны, гражданской войны и Великой Отечественной», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростова несколько раз на протяжении недели слышали жуткие звуки, напоминающие взрывы.