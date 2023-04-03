Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Напомним, что 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга во время патриотического вечера прогремел взрыв, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский.
«Подобные диверсии Украины нельзя исключать и в других регионах России», — отмечает Анатолий Вассерман.
По словам депутата, задача украинских диверсий одна — максимально запугать русских.
Спикер делится мнением, что к подобному террору, прибегают, как правило, слабые. Тогда, когда уже близки к поражению.
«Это меня в какой-то мере утешает», — подчеркивает собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о задержании мужчины в Ростове с подозрительной сумкой, в которой оказались муляжи гранат.