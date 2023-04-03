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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Вассерман сообщил о возможных диверсиях в Ростове после теракта в Санкт-Петербурге

3 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
Вассерман рассказал о возможных диверсиях в Ростове после теракта в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключает, что диверсии Украины могут продолжится и в других регионах России. В том числе, и в Ростовской области. Об этом парламентарий сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга во время патриотического вечера прогремел взрыв, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский.

«Подобные диверсии Украины нельзя исключать и в других регионах России», — отмечает Анатолий Вассерман.

Военкор Татарский погиб во время взрыва на патриотическом вечере в Санкт-Петербурге
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По словам депутата, задача украинских диверсий одна — максимально запугать русских.

Спикер делится мнением, что к подобному террору,  прибегают, как правило, слабые. Тогда, когда уже близки к поражению.

«Это меня в какой-то мере утешает», — подчеркивает собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о задержании мужчины в Ростове с подозрительной сумкой, в которой оказались муляжи гранат.

Саперы выехали на Шолохова в Ростове из-за подозрительной сумки с муляжами гранат
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