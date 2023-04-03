В Ростове с 8.30 мск 4 апреля до 8.00 мск 5 апреля холодное водоснабжение отключат в Пролетарском районе Ростова. Запастись водой стоит жителям домов на проспекте Шолохова, улицах 14-я Линия и Ченцова, Театральном проспекте. Без водоснабжения останется и само здание Ростовводоканала на Горького, 293.