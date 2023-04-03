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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Водоснабжение ограничат в центре Ростова 4 и 5 апреля

3 апреля 2023, 07:15
Фото: 1MI
Водоснабжение ограничат в центре Ростова 4 и 5 апреля
В центре Ростова отключат холодную воду 4 и 5 апреля, сообщили в Ростовводоканале.

В Ростове с 8.30 мск 4 апреля до 8.00 мск 5 апреля холодное водоснабжение отключат в Пролетарском районе Ростова. Запастись водой стоит жителям домов на проспекте Шолохова, улицах 14-я Линия и Ченцова, Театральном проспекте. Без водоснабжения останется и само здание Ростовводоканала на Горького, 293.

Когда отключат отопление в Ростовской области
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Причиной временного неудобства назвали переподключение водопроводной линии по улице Налбандяна.

Напомним, на этой неделе в Ростове также отключат электроэнергию на нескольких улицах.

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