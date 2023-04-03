rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Изображение материала

Стало известно, когда призывники в Ростовской области получат повестки в Госуслугах

3 апреля 2023, 11:09
Фото: mil.ru
Военком Ростовской области Егоров рассказал, будут ли вручать повестки на Госуслугах

Военком Ростовской области Егоров сообщил, когда повестки будут вручать на Госуслугах

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал о подготовке поправок в закон для рассылки повесток дистанционно.

По информации «Южный федеральный», рассматривается вопрос о том, чтобы рассылать повестки через Интернет. Сейчас вручить документ можно только очно под роспись.

«Рассматривается вопрос о переходе в цифровое поле, речь идет о личном кабинете или Госуслугах. Если поправки будут приняты, то они коснутся широких масс населения», — пишет издание со ссылкой на слова военкома.

Юрист Габович объяснил, как будут высылать электронные повестки ростовчанам
Узнать подробнее

Ранее стало известно, сколько человек призовут в армию в Ростовской области весной. В России с 1 апреля стартовала призывная кампания.

Читайте также:
Жителям в Ростовской области рассказали, зачем могут вызвать в военкоматРостовчане попали под обстрел на Донбассе, а в военкомате открестились от повестокВ военкомате опровергли рассылку повесток в Ростовской области
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Поветка#Армия
Подпишитесь
Жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана
Сегодня, 04:44
Ростовчанам рассказали, чего ждать от погоды в начале апреля
Сегодня, 04:58
Грузовик протаранил остановку в Ростовской области 2 апреля
Вчера, 21:07
Пожар охватил многоэтажное кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове
Вчера, 16:31
Два хутора в Ростовской области до сих пор остаются без электричества после снегопада
Вчера, 15:36
Эксперт объяснил, как правильно выбирать яйца по категориям в Ростовской области
Вчера, 12:25