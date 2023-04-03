Стало известно, когда призывники в Ростовской области получат повестки в Госуслугах

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По информации «Южный федеральный», рассматривается вопрос о том, чтобы рассылать повестки через Интернет. Сейчас вручить документ можно только очно под роспись.
«Рассматривается вопрос о переходе в цифровое поле, речь идет о личном кабинете или Госуслугах. Если поправки будут приняты, то они коснутся широких масс населения», — пишет издание со ссылкой на слова военкома.
Ранее стало известно, сколько человек призовут в армию в Ростовской области весной. В России с 1 апреля стартовала призывная кампания.