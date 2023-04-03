rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Изображение материала

«Второй Кривошлыковский»: депутат рассказала о проблемах дома на Шеболдаева в Ростове

3 апреля 2023, 12:46
Фото: Яндекс.Карты
«Второй Кривошлыковский»: депутат рассказала о проблемах дома на Шеболдаева в Ростове

Живущие на Шеболдаева ростовчане боятся повторения судьбы дома на Кривошлыковском

Жители дома на улице Шеболдаева, 4 в Ростове не дождались капремонта в 2022 году. Вместо этого, их дом хотят признать аварийным и подлежащим сносу, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Депутат рассказывает, что в доме на Шеболдаева, 4 в Ростове 130 квартир. На доме нет никаких очевидных сколов, трещин или расколов. Есть лишь проблемы с кровлей, подвалом и проводкой, свойственные многим домам Ростова.

«Однако администрация Октябрьского района неоднократно пыталась провести собрание с жильцами дома с формулировкой о признании дома аварийным и его снос», — отмечает Наталья Оськина.

Фото: rostov-gorod.ru

Такая формулировка, по словам депутата, удивила собственников квартир. Ведь в 2022 году на доме были запланированы работы по капремонту. Но их не провели. 

«А люди ждали капремонт, ничего не подозревая. Эта ситуация очень похожа на ту, которая произошла с домом на Кривошлыковском. По сведениям жильцов, документы уже готовятся на межведомственную комиссию. Из администрации района поступил весьма расплывчатый ответ о том, что были привлечены специалисты, которые, осмотрев дом, пришли к выводу о признании его аварийным с последующим сносом. Правда, что это за специалисты, какой именно организации, и в каком году это было — не уточняется», — констатирует депутат.

Еда на кострах: как выживают ростовчане в отключенном доме на Кривошлыковском
Узнать подробнее

Спикер делится мнением, что причиной отсутствия капремонта в доме с намерением признать его аварийным и отправить под снос, может быть строительство вблизи нового современного жилого комплекса.

Разъяснить ситуацию в администрации Октябрьского района корреспонденту RostovGazeta не удалось. Ни один из указанных на сайте телефонов не отвечал. На звонок корреспондента подняли трубку лишь в бухгалтерии, посоветовав с этим вопросом обратиться в отдел, который занимается аварийными домами. Но и там никто не ответил.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что расселение пятиэтажного дома на Кривошлыковском практически завершено. 

Расселение аварийной пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4 практически завершено
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителям дома на Кривошлыковском в Ростове-на-Дону дали 5 дней для выселенияРостовчанка переехала с дома на Кривошлыковском в многоэтажку без лифта и водыВ Ростове жильцы дома на Кривошлыковском вынуждены собирать дождевую воду в ведра
#Дарья Демидова#Происшествие#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
«Смотрели, как убивают»: ребенка-инвалида избили в торговом центре «Орбита» в Ростове
Сегодня, 12:22
Получил тяжелые ранения: ростовчанин оказался в кафе, где погиб военкор Татарский
Сегодня, 12:44
Не понравился вид: мама ребенка-инвалида из Ростова рассказала, за что избили ее сына
Сегодня, 12:56
Следователи в Ростове проверят информацию об избиении ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита»
Сегодня, 12:58
В Батайске прошел суд по вопросу лишения Людмилы Берлим звания «Почетный гражданин»
Сегодня, 12:13
«Белая акация», «Лазария», «Дружба»: легендарные кафе старого Ростова
Сегодня, 07:27