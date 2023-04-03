«А люди ждали капремонт, ничего не подозревая. Эта ситуация очень похожа на ту, которая произошла с домом на Кривошлыковском. По сведениям жильцов, документы уже готовятся на межведомственную комиссию. Из администрации района поступил весьма расплывчатый ответ о том, что были привлечены специалисты, которые, осмотрев дом, пришли к выводу о признании его аварийным с последующим сносом. Правда, что это за специалисты, какой именно организации, и в каком году это было — не уточняется», — констатирует депутат.