Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Депутат рассказывает, что в доме на Шеболдаева, 4 в Ростове 130 квартир. На доме нет никаких очевидных сколов, трещин или расколов. Есть лишь проблемы с кровлей, подвалом и проводкой, свойственные многим домам Ростова.
«Однако администрация Октябрьского района неоднократно пыталась провести собрание с жильцами дома с формулировкой о признании дома аварийным и его снос», — отмечает Наталья Оськина.
Такая формулировка, по словам депутата, удивила собственников квартир. Ведь в 2022 году на доме были запланированы работы по капремонту. Но их не провели.
«А люди ждали капремонт, ничего не подозревая. Эта ситуация очень похожа на ту, которая произошла с домом на Кривошлыковском. По сведениям жильцов, документы уже готовятся на межведомственную комиссию. Из администрации района поступил весьма расплывчатый ответ о том, что были привлечены специалисты, которые, осмотрев дом, пришли к выводу о признании его аварийным с последующим сносом. Правда, что это за специалисты, какой именно организации, и в каком году это было — не уточняется», — констатирует депутат.
Спикер делится мнением, что причиной отсутствия капремонта в доме с намерением признать его аварийным и отправить под снос, может быть строительство вблизи нового современного жилого комплекса.
Разъяснить ситуацию в администрации Октябрьского района корреспонденту RostovGazeta не удалось. Ни один из указанных на сайте телефонов не отвечал. На звонок корреспондента подняли трубку лишь в бухгалтерии, посоветовав с этим вопросом обратиться в отдел, который занимается аварийными домами. Но и там никто не ответил.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что расселение пятиэтажного дома на Кривошлыковском практически завершено.