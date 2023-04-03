Карпин призвал не связывать свои высказывания с увольнением агронома. Тренер заявил, что не имеет для этого соответствующих полномочий, потому что не является генеральным директором или президентом клуба ФК «Ростов». «Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», — приводит слова Карпина «Спорт экспресс».