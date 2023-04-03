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«Я Валера всемогущий?»: Карпин высказался об увольнении агронома «Ростов Арены»

3 апреля 2023, 08:47
Фото: 1MI
«Я Валера всемогущий?»: Карпин высказался об увольнении агронома «Ростов Арены»
Валерий Карпин прокомментировал увольнение агронома «Ростов Арены», ранее главный тренер ФК «Ростов» раскритиковал его работу.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин высказался об увольнении агронома «Ростов Арены» Альберта Ченибалаяна. Ранее Карпин критиковал состояние газона на стадионе. Спустя некоторое время стало известно об увольнении Ченибалаяна.

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Карпин призвал не связывать свои высказывания с увольнением агронома. Тренер заявил, что не имеет для этого соответствующих полномочий, потому что не является генеральным директором или президентом клуба ФК «Ростов». «Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», — приводит слова Карпина «Спорт экспресс».

Напомним, Ченибалаян работал агрономом на стадионах больше 20 лет. Со своим увольнением он оказался не согласен. Агроном заявил, что приложил все усилия, чтобы газон был в надлежащем состоянии.

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