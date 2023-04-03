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Застройщик в Левенцовке распланирует участок около Ростовского моря

3 апреля 2023, 10:40
Фото: donland.ru
Застройщик в Левенцовке распланирует участок около Ростовского моря
В Ростове-на-Дону разрешили подготовить документацию по планировке территории в районе улицы 3-я Лазерная, говорится в документах на сайте мэрии.

Речь идет об участке, который расположен в границах улицы 3-я Лазерная, территориальной зоны городских лесов и особо охраняемых территорий, административной границы городского округа «Город Ростов-на-Дону» и переулка 1-й Резной. Он расположен недалеко от Ростовского моря.

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Заниматься подготовкой документации будет компания «Специализированный застройщик ККПД-Инвест», ей необходимо успеть подготовить документацию в течение года. Всю необходимую информацию для выполнения работ должен передать Департамент архитектуры.

Согласно открытым данным, убытки строительной компании в 2021 году составили 117 миллионов рублей, она занимается застройкой микрорайона Левенцовский.

Ранее юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки.

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