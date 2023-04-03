Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Речь идет об участке, который расположен в границах улицы 3-я Лазерная, территориальной зоны городских лесов и особо охраняемых территорий, административной границы городского округа «Город Ростов-на-Дону» и переулка 1-й Резной. Он расположен недалеко от Ростовского моря.
Заниматься подготовкой документации будет компания «Специализированный застройщик ККПД-Инвест», ей необходимо успеть подготовить документацию в течение года. Всю необходимую информацию для выполнения работ должен передать Департамент архитектуры.
Согласно открытым данным, убытки строительной компании в 2021 году составили 117 миллионов рублей, она занимается застройкой микрорайона Левенцовский.
Ранее юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки.