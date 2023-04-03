Речь идет об участке, который расположен в границах улицы 3-я Лазерная, территориальной зоны городских лесов и особо охраняемых территорий, административной границы городского округа «Город Ростов-на-Дону» и переулка 1-й Резной. Он расположен недалеко от Ростовского моря.