Здание гостиницы «Якорь» в Ростове получило статус объекта культурного наследия

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Портал 161.py рассказал, что на портале донского правительства появился документ о признании здания гостиницы «Якорь» на улице Береговой, 10 объектом культурного наследия.
Само здание построили более 45 лет назад про проекту архитекторов Кубасова и Алексеева, однако соседнее здание речного вокзала рядом с ним так и не смогло получить охранный статус. По мнению экспертов, здание видоизменяли слишком много раз, чтобы можно было уверенно утверждать, что какие-то его элементы имеют историческую ценность.
Ранее в Ростове объявили о продаже купеческого дома за 65 миллионов рублей.