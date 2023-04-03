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Здание гостиницы «Якорь» в Ростове получило статус объекта культурного наследия

3 апреля 2023, 15:38
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Здание гостиницы «Якорь» в Ростове получило статус объекта культурного наследия
В Ростове здание гостиницы «Якорь» на набережной признали ОКН, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 161.py рассказал, что на портале донского правительства появился документ о признании здания гостиницы «Якорь» на улице Береговой, 10 объектом культурного наследия.

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Само здание построили более 45 лет назад про проекту архитекторов Кубасова и Алексеева, однако соседнее здание речного вокзала рядом с ним так и не смогло получить охранный статус. По мнению экспертов, здание видоизменяли слишком много раз, чтобы можно было уверенно утверждать, что какие-то его элементы имеют историческую ценность.

Ранее в Ростове объявили о продаже купеческого дома за 65 миллионов рублей.

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