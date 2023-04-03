Здание гостиницы «Якорь» в Ростове получило статус объекта культурного наследия

Само здание построили более 45 лет назад про проекту архитекторов Кубасова и Алексеева, однако соседнее здание речного вокзала рядом с ним так и не смогло получить охранный статус. По мнению экспертов, здание видоизменяли слишком много раз, чтобы можно было уверенно утверждать, что какие-то его элементы имеют историческую ценность.