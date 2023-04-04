Алексей Логвиненко: «Если есть возможность сохранить дом, мы должны его сохранить»

— У горожан есть запрос на открытие еще одного такого Центра, и нам необходимо это решить. На сегодня существует три варианта продвижения данной задачи. Первый — взять помещение в долгосрочную аренду, привести его в порядок, завезти оборудование — это самый простой вариант для бюджета города и он будет в разы дешевле чем строить самим. Второй вариант — это построить здание самостоятельно, но это будет долго. Пока разработаем проектно-сметную документацию, пока согласуем и построим, на это уйдет года два-три. Третий вариант гораздо проще, можно поставить модуль. Это будет дешевле. Давайте поработаем предварительно по этому вопросу. Срок до конца первого полугодия, — дал поручение Алексей Логвиненко.