Алексей Логвиненко: «Если есть возможность сохранить дом, мы должны его сохранить»

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Выслушал доклады глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Основной пик спортивных мероприятий в Ростове-на-Дону начнется с середины апреля, когда в Ростове будет дан старт ежегодному турниру по мини-футболу между командами из городов Ростовской области. Это мероприятие станет отправной точкой для последующих спортивных событий среди которых: юношеский турнир по футболу «Кубок Дружбы», легко-атлетический пробег «Ростовское кольцо», полумарафон «Забег.РФ», легкоатлетическая первомайская эстафета и ростовский велопарад.
Алексей Логвиненко отметил, что футбол очень популярен у ростовчан, поэтому при строительстве новых спортивных объектов особое внимание уделяется развитию футбольной инфраструктуры.
В этом году в Ростове-на-Дону должны сдать в эксплуатацию два полноразмерных стадиона, один из которых появится на территории СЖМ. Его планируется сдать до конца ноября. Кроме футбольного поля здесь разместятся и шесть беговых дорожек для занятий легкой атлетикой.
Помимо развития спорта в донской столице, участники заседания обсудили и работу Реабилитационного Центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Центр функционирует в городе более 5 лет и за это время реабилитацию прошли около 2 тысяч детей.
Самыми востребованными услугами стали социально–бытовые — 45,2%, на втором месте — расположились социально-медицинские 26,8%, а на третьем — социально-педагогические 17,2%. Специалисты Центра разработали и внедрили более 20 методик реабилитации и абилитации, к которым можно отнести изо-студию, социокультурную терапию, эрготерапию, анималотерапию и другие.
Как отметил глава городской администрации, к сожалению, количество детей, нуждающихся в реабилитации, в Ростове-на-Дону растет.
— У горожан есть запрос на открытие еще одного такого Центра, и нам необходимо это решить. На сегодня существует три варианта продвижения данной задачи. Первый — взять помещение в долгосрочную аренду, привести его в порядок, завезти оборудование — это самый простой вариант для бюджета города и он будет в разы дешевле чем строить самим. Второй вариант — это построить здание самостоятельно, но это будет долго. Пока разработаем проектно-сметную документацию, пока согласуем и построим, на это уйдет года два-три. Третий вариант гораздо проще, можно поставить модуль. Это будет дешевле. Давайте поработаем предварительно по этому вопросу. Срок до конца первого полугодия, — дал поручение Алексей Логвиненко.
Одним из важных вопросов этого заседания стала работа городской межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
В настоящее время в Ростове-на-Дону признано аварийными 313 жилых домов, из них 289 подлежат сносу, 24 отнесены к объектам культурного наследия, а это значит, что их будут реконструировать. Расселено 35 домов, в том числе 10 объектов культурного наследия.
Алексей Логвиненко напомнил, что рассмотрение вопроса об аварийности дома — это муниципальная услуга, которая носит заявительный характер.
Глава городской администрации отмечает, что ликвидация аварийного жилищного фонда является одним из приоритетных направлений в работе администрации.
— Работа комиссии всецело направлена на исключение угрозы жизни и здоровью граждан. Но при этом расселение и снос здания — не самоцель. Демонтаж — это крайняя мера, когда спасти объект уже невозможно. Мы должны делать все возможное, чтобы таких «точек невозврата» было как можно меньше, — пояснил Алексей Логвиненко.
За последние три года комиссия провела 96 заседаний и рассмотрела более трехсот заявлений от физических и юридических лиц. В роли последних инстанций выступили Управления ЖКХ районов и Государственная жилищная инспекция Ростовской области. Результатом работы стало признание 126 многоквартирных домов аварийными, из которых 120 должны быть снесены, а 6 — реконструированы.
В период с 2020 по 2022 годы в городе было снесено 37 многоквартирных домов, как пояснили участники заседания, в этом году будет разработана проектная документация на снос еще 20 домов, 5 из которых будут снесены.
— Наша позиция по вопросу аварийного жилищного фонда однозначная: если есть возможность сохранить дом, мы должны его сохранить. За последние три года по моему поручению работа по сохранению жилищного фонда города усилена. Нами предпринят ряд мер, направленных на это, — говорит глава городской администрации.
По словам Алексея Логвиненко, особое внимание в работе городской администрации уделяется сохранению объектов культурного наследия. Так в 2022 году проведены работы по консервации объекта культурного наследия по адресу Серафимовича, 95, лит. А, А1, А2, А3. В 2023 году планируется организовать работу по консервации 9 расселенных ОКН в Кировском, Ленинском и Пролетарском районах города.
Кроме того, в 2021 году на базе Департамента архитектуры была создана комиссия по реализации мероприятий по сохранению исторического архитектурного облика города при проведении работ по сносу или реконструкции домов, признанных аварийными. Комиссия совместно с общественностью рассмотрела 215 аварийных домов, из которых 85 предложено сохранить.