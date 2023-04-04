Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Ранее издания сообщали о проведенных у них обысках в рамках возбужденного уголовного дела. Однако официальной информации об этом не было, она уточняется.
«Им вменяют мошенничество и по этому делу их заключили под домашний арест. Вместе с этим задержан начальник управления Судебного департамента Андрей Рощевский, который отрицает предъявленные обвинения», — пишет 1Rnd со ссылкой на источник.
Добавим, что в Ростовском облсуде отказались комментировать скандал с судьями по причине болезни сотрудников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.