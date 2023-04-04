rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

Арестованы председатель Ростовского облсуда Золотарева и ее заместитель Юрова

4 апреля 2023, 13:09
Фото: 1MI
Арестованы председатель Ростовского облсуда Золотарева и ее заместитель Юрова
Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой и ее заместителю Татьяне Юровой, сообщают СМИ.

Ранее издания сообщали о проведенных у них обысках в рамках возбужденного уголовного дела. Однако официальной информации об этом не было, она уточняется.

«Им вменяют мошенничество и по этому делу их заключили под домашний арест. Вместе с этим задержан начальник управления Судебного департамента Андрей Рощевский, который отрицает предъявленные обвинения», — пишет 1Rnd со ссылкой на источник.

Добавим, что в Ростовском облсуде отказались комментировать скандал с судьями по причине болезни сотрудников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

 

Читайте также:
«Все на больничном»: в Ростовском облсуде отказались комментировать скандал с судьямиЧто известно о председателе совета судей в Ростовской области Юровой и обысках у нее
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Сегодня, 09:28
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
Сегодня, 09:46
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток
Сегодня, 09:28
Ученый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук
Сегодня, 07:51
Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове
Сегодня, 07:47
«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина
Сегодня, 09:22