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Бастрыкину доложат о ходе проверки после избиения ребенка-инвалида в Ростове

4 апреля 2023, 04:41
Фото: 1mi
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проводимой проверки после скандала с избиением ребенка-инвалида в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.

Ранее ростовчанка в соцсетях рассказала, что неизвестные напали на ее мужа и 14-летнего сына. Говорилось, что один держал мужчину, а второй в это время бил особенного ребенка.

Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, после чего в региональном УСКР началась проверка. Теперь Бастрыкин затребовал доклад по факту произошедшего.

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«Руководителю УСКР поручили доложить о ходе начатой проверки и всех установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

О том, что думают по факту инцидента ростовчане, читайте по ссылке. 

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