Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Ранее ростовчанка в соцсетях рассказала, что неизвестные напали на ее мужа и 14-летнего сына. Говорилось, что один держал мужчину, а второй в это время бил особенного ребенка.
Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, после чего в региональном УСКР началась проверка. Теперь Бастрыкин затребовал доклад по факту произошедшего.
«Руководителю УСКР поручили доложить о ходе начатой проверки и всех установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.
О том, что думают по факту инцидента ростовчане, читайте по ссылке.