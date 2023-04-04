Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Напомним, что дело в отношении Антона Чередника во вторник, 4 апреля, рассматривает Южный окружной военный суд. 1Rnd пишет, что его обвинили насилии над мирными жителями в Мариуполе, ему вменяют четыре статьи УК РФ.
По данным издания, в переулке Соборном собрались десятки полицейских и множество спецмашин. Силовики следят за происходящим, а все, кто хочет попасть на заседание, должны пройти жесткий контроль на предмет безопасности.
Отмечается, что от Буденновского до Семашко затруднено движение.
Ранее в Ростове начали судить боевика банды Басаева за нападение на военнослужащих.