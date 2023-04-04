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Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ

4 апреля 2023, 09:46
Фото: СК РФ
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
В центре Ростове-на-Дону ввели усиленные меры безопасности из-за проходящего судебного заседания над морпехом ВСУ, сообщают СМИ.

Напомним, что дело в отношении Антона Чередника во вторник, 4 апреля, рассматривает Южный окружной военный суд. 1Rnd пишет, что его обвинили насилии над мирными жителями в Мариуполе, ему вменяют четыре статьи УК РФ.

По данным издания, в переулке Соборном собрались десятки полицейских и множество спецмашин. Силовики следят за происходящим, а все, кто хочет попасть на заседание, должны пройти жесткий контроль на предмет безопасности.

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Отмечается, что от Буденновского до Семашко затруднено движение. 

Ранее в Ростове начали судить боевика банды Басаева за нападение на военнослужащих.

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