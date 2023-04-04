Больной онкологией житель Каменска-Шахтинского утонул в купели храма

Утопленника обнаружил еще 31 марта один из добровольных служителей храма, он рассказал, что рядом с купелью находились бутылки из-под алкоголя, а в карманах погибшего было много обезболивающего. Экспертиза доказала, что смерть наступила в результате утопления, а тело пробыло в воде не больше суток.