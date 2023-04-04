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Больной онкологией житель Каменска-Шахтинского утонул в купели храма

4 апреля 2023, 12:31
Фото: 1MI
В Калужской области в купели обнаружили тело больного онкологией жителя Каменска-Шахтинского, который, по предварительной информации, покончил жизнь самоубийством, об этом рассказали в Боровском районном информационном центре.

В понедельник, 3 апреля, в РИЦ объявили, что в купели рядом с храмом Дмитрия Солунского обнаружили тело 65-летнего дончанина.

Мужчина был прихожанином храма и уроженцем Каменска-Шахтинского, который снимал комнату в доме в селе Рябушки. По предварительной информации, мужчина страдал от онкологии и мог покончить с собой.

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Утопленника обнаружил еще 31 марта один из добровольных служителей храма, он рассказал, что рядом с купелью находились бутылки из-под алкоголя, а в карманах погибшего было много обезболивающего. Экспертиза доказала, что смерть наступила в результате утопления, а тело пробыло в воде не больше суток.

Сейчас правоохранители проводят процессуальную проверку.

Ранее в Ростовской области объявили, что с начала года утонули 15 жителей.

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