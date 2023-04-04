Больной онкологией житель Каменска-Шахтинского утонул в купели храма

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В понедельник, 3 апреля, в РИЦ объявили, что в купели рядом с храмом Дмитрия Солунского обнаружили тело 65-летнего дончанина.
Мужчина был прихожанином храма и уроженцем Каменска-Шахтинского, который снимал комнату в доме в селе Рябушки. По предварительной информации, мужчина страдал от онкологии и мог покончить с собой.
Утопленника обнаружил еще 31 марта один из добровольных служителей храма, он рассказал, что рядом с купелью находились бутылки из-под алкоголя, а в карманах погибшего было много обезболивающего. Экспертиза доказала, что смерть наступила в результате утопления, а тело пробыло в воде не больше суток.
Сейчас правоохранители проводят процессуальную проверку.
Ранее в Ростовской области объявили, что с начала года утонули 15 жителей.