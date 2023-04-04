Бывший завод Минобороны РФ в Ростовской области продали за полцены

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Напомним, в ноябре прошлого года конкурсный управляющий выставил на торги имущество АО «258-й ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» за 190 миллионов рублей.
На днях стало известно, что после продолжительных поисков покупателей имущество завода за 91 миллион рублей приобрело ООО «Донавтозапчасть», зарегистрированное в Батайске.
За эту сумму компания получила 43 объекта недвижимости, более сотни единиц оборудования, а также пять транспортных средств и другие активы разорившегося завода.
Сервис «СПАРК» сообщает, что покупатель занимается торговлей деталями, узлами и автомобильными принадлежностями. ООО «Донавтозапчасть» существует на рынке шесть лет, ее бенефициаром и директором выступает бизнесмен Александр Лукьянченко, а выручка от продажи в 2021 году составила около 266,5 миллиона рублей.