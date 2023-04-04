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Бывший завод Минобороны РФ в Ростовской области продали за полцены

4 апреля 2023, 15:06
Фото: mil.ru
Бывший завод Минобороны РФ в Ростовской области продали за половину цены
Ремонтный завод Минобороны в Батайске продали за 91 миллион рублей, сведения об этом появились в федеральной картотеке сведений о банкротстве.

Напомним, в ноябре прошлого года конкурсный управляющий выставил на торги имущество АО «258-й ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» за 190 миллионов рублей.

На днях стало известно, что после продолжительных поисков покупателей имущество завода за 91 миллион рублей приобрело ООО «Донавтозапчасть», зарегистрированное в Батайске.

Фото: торги-россии.рф

За эту сумму компания получила 43 объекта недвижимости, более сотни единиц оборудования, а также пять транспортных средств и другие активы разорившегося завода.

Сервис «СПАРК» сообщает, что покупатель занимается торговлей деталями, узлами и автомобильными принадлежностями. ООО «Донавтозапчасть» существует на рынке шесть лет, ее бенефициаром и директором выступает бизнесмен Александр Лукьянченко, а выручка от продажи в 2021 году составила около 266,5 миллиона рублей.

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