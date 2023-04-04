Бывший завод Минобороны РФ в Ростовской области продали за полцены

Сервис «СПАРК» сообщает, что покупатель занимается торговлей деталями, узлами и автомобильными принадлежностями. ООО «Донавтозапчасть» существует на рынке шесть лет, ее бенефициаром и директором выступает бизнесмен Александр Лукьянченко, а выручка от продажи в 2021 году составила около 266,5 миллиона рублей.