Татьяна Юрова является председателем совета судей региона и зампредом Ростовского областного суда. На последний пост ее назначили в 2012 году, после чего срок ее полномочий был продлен в 2018 году соответствующим указом президента России. Согласно документу, она может находиться в этой должности в течение шести лет.