Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Татьяна Юрова является председателем совета судей региона и зампредом Ростовского областного суда. На последний пост ее назначили в 2012 году, после чего срок ее полномочий был продлен в 2018 году соответствующим указом президента России. Согласно документу, она может находиться в этой должности в течение шести лет.
Также известно, что 25 апреля 2016 года конференцией судей Ростовской области был избран состав совета на срок до 2020 года. Тогда на первом заседании совета судей региона его председателем единогласно избрали Татьяну Юрову.
Согласно информации сайта «Судьи-России», она родилась в 1966 году, а в 1990 году окончила юридический факультет вуза. Говорится, что в судебной системе она трудится с 1984 года, начав с должности секретаря судебного заседания Ленинского районного народного суда, после чего стала консультантом этого же суда.
В 1995 году Юрова заняла пост судьи Ленинского районного суда, в 1999 году — Ростовского облсуда. Кроме того, у нее есть награды.
Ранее СМИ сообщили, что в рамках возбужденного уголовного дела у Юровой во время обысков нашли крупную сумму денег, дорогие часы и вещи люксовых брендов. СМИ писали, что она была задержана и в настоящее время находится в Москве. Уголовное дело против Юровой связано с ее профессиональной деятельностью.
Официальной информации о биографии, обысках и задержании не поступало, она уточняется.