Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Во вторник СМИ сообщили о том, что в Ростовской области под домашний арест попали председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.
Сообщается, что недавно в домах обеих женщин якобы провели обыски, в ходе которых у Юровой нашли 200 миллионов рублей наличными, дизайнерские вещи, по предварительной информации, фигурантами дела стали еще около семи судей. Эти данные пока не получили подтверждения у официальных органов власти или правоохранителей, однако местные СМИ уточняют, что фигурантам дела вменяют мошенничество.
«Вместе с этим задержан начальник управления Судебного департамента Андрей Рощевский, который отрицает предъявленные обвинения», — цитирует собственный источник портал 1Rnd.
Во вторник, 4 апреля, стало известно, что глава администрации Таганрога Михаил Солоницин подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Согласно официальной информации, причиной увольнения стало решение сменить работу, однако деталей о своем назначении сити-менеджер раскрывать не стал.
Уточняется, что заявление главы администрации рассмотрели на внеочередном заседании Думы. До назначения преемника Солоницина его обязанности будет выполнять первый заместитель главы администрации Светлана Камбулова.
При этом реакции жителей Таганрога на происходящее разошлись: кто-то обрадовался уходу сити-менеджера, кто-то напротив расстроился, нашлись и те, кто стал опасаться, что город передадут в ненадежные и неопытные руки.
Ростов-на-Дону занял пятое место среди комфортных городов-миллионников в рейтинге Минстроя России.
Сообщается, что эксперты ведомства оценивали города по совокупности факторов, включающих оценку безопасности, экологичности застройки, эффективности работы местных органов власти, досуга и других значимых параметров.
В результате по итогам прошлого года рейтинг лидеров привычно возглавила Москва, за ней последовали Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Ростов замкнул первую пятерку лидеров комфортной городской среды.