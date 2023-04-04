rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Изображение материала

Донские судьи оказались под арестом, а Таганрог остался без главы администрации

4 апреля 2023, 14:12
Фото: Dave Monk/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Донские судьи оказались под арестом, а Таганрог остался без главы администрации
В Ростовской области СМИ сообщили, что судей подозревают в мошенничестве, сити-менеджер Таганрога покинул пост, а Ростов-на-Дону вошел в пятерку комфортных городов-миллионников.

Красиво жить не запретишь

Во вторник СМИ сообщили о том, что в Ростовской области под домашний арест попали председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.

Сообщается, что недавно в домах обеих женщин якобы провели обыски, в ходе которых у Юровой нашли 200 миллионов рублей наличными, дизайнерские вещи, по предварительной информации, фигурантами дела стали еще около семи судей. Эти данные пока не получили подтверждения у официальных органов власти или правоохранителей, однако местные СМИ уточняют, что фигурантам дела вменяют мошенничество.

В Ростовской области под домашний арест попали председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.В Ростовской области под домашний арест попали председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.
В Ростовской области под домашний арест попали председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.В Ростовской области под домашний арест попали председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.
В Ростовской области под домашний арест попали председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова.
Фото: zsro.ru
«Пересмотр дел будет?»: ростовчане высказались об обысках у председателя Совета судей
Узнать подробнее

«Вместе с этим задержан начальник управления Судебного департамента Андрей Рощевский, который отрицает предъявленные обвинения», — цитирует собственный источник портал 1Rnd.

Карьерная лестница

Во вторник, 4 апреля, стало известно, что глава администрации Таганрога Михаил Солоницин подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Согласно официальной информации, причиной увольнения стало решение сменить работу, однако деталей о своем назначении сити-менеджер раскрывать не стал.

Уточняется, что заявление главы администрации рассмотрели на внеочередном заседании Думы. До назначения преемника Солоницина его обязанности будет выполнять первый заместитель главы администрации Светлана Камбулова.

При этом реакции жителей Таганрога на происходящее разошлись: кто-то обрадовался уходу сити-менеджера, кто-то напротив расстроился, нашлись и те, кто стал опасаться, что город передадут в ненадежные и неопытные руки.

При этом реакции жителей Таганрога на происходящее разошлись: кто-то обрадовался уходу сити-менеджера, кто-то напротив расстроилсяПри этом реакции жителей Таганрога на происходящее разошлись: кто-то обрадовался уходу сити-менеджера, кто-то напротив расстроился
При этом реакции жителей Таганрога на происходящее разошлись: кто-то обрадовался уходу сити-менеджера, кто-то напротив расстроился
Фото: donland.ru

Неожиданные результаты

Ростов-на-Дону занял пятое место среди комфортных городов-миллионников в рейтинге Минстроя России.

Сообщается, что эксперты ведомства оценивали города по совокупности факторов, включающих оценку безопасности, экологичности застройки, эффективности работы местных органов власти, досуга и других значимых параметров.

В результате по итогам прошлого года рейтинг лидеров привычно возглавила Москва, за ней последовали Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Ростов замкнул первую пятерку лидеров комфортной городской среды.

Читайте также:
Стало известно, какое наказание грозит ростовчанам, избившим ребенка-инвалидаЭксперт заявил, что высотная застройка Ростова привлекла в город новые виды птицСтало известно, сколько денег нужно для счастья жителям Ростова
#Надежда Пустяк#Происшествие#Власть#Бизнес и власть#Суд#Полиция#Преступность#Мошенничество#Взятки#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог
Подпишитесь
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Сегодня, 09:28
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
Сегодня, 09:46
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток
Сегодня, 09:28
Ученый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук
Сегодня, 07:51
Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове
Сегодня, 07:47
«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина
Сегодня, 09:22