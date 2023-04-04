Сообщается, что недавно в домах обеих женщин якобы провели обыски, в ходе которых у Юровой нашли 200 миллионов рублей наличными, дизайнерские вещи, по предварительной информации, фигурантами дела стали еще около семи судей. Эти данные пока не получили подтверждения у официальных органов власти или правоохранителей, однако местные СМИ уточняют, что фигурантам дела вменяют мошенничество.