Донской Роспотребнадзор заявил о непричастности к сбору средств для бойцов СВО

По словам пресс-службы ведомства, неизвестные личности обзванивают различные организации, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, после чего предлагают пожертвовать деньги для участников спецоперации. Мошенники заявляют, что готовы принять деньги и переводами, и наличными.