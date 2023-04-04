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Донской Роспотребнадзор заявил о непричастности к сбору средств для бойцов СВО

4 апреля 2023, 14:55
Фото: 1MI
Донской Роспотребнадзор заявил о непричастности к сбору средств для бойцов СВО
Роспотребнадзор Ростовской области предупредил дончан о новой схеме мошенничества, сообщение появилось на портале надзорного органа.

Донское управление Роспотребнадзора проинформировало жителей Ростовской области о новой схеме мошенничества.

По словам пресс-службы ведомства, неизвестные личности обзванивают различные организации, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, после чего предлагают пожертвовать деньги для участников спецоперации. Мошенники заявляют, что готовы принять деньги и переводами, и наличными.

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Дончан попросили не отвечать на подобные звонки, поскольку надзорный орган не имеет отношения к этим обзвонам.

«Обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы», — в заключение добавили сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее кибермошенники убедили ростовчанку продать квартиру для финансирования ВСУ.

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