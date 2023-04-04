Донской Роспотребнадзор заявил о непричастности к сбору средств для бойцов СВО

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Донское управление Роспотребнадзора проинформировало жителей Ростовской области о новой схеме мошенничества.
По словам пресс-службы ведомства, неизвестные личности обзванивают различные организации, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, после чего предлагают пожертвовать деньги для участников спецоперации. Мошенники заявляют, что готовы принять деньги и переводами, и наличными.
Дончан попросили не отвечать на подобные звонки, поскольку надзорный орган не имеет отношения к этим обзвонам.
«Обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы», — в заключение добавили сотрудники Роспотребнадзора.
Ранее кибермошенники убедили ростовчанку продать квартиру для финансирования ВСУ.