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Экс-главе Куйбышевского района грозит 9 лет тюрьмы за взятки и отмывание денег

4 апреля 2023, 11:47
Фото: rostoveparhia.ru
Экс-главе Куйбышевского района грозит 9 лет тюрьмы за взятки и отмывание денег
В Ростовской области вынесли приговор экс-главе Куйбышевского района, которая подозревалась в получении взяток, должностных преступлениях и отмывании денег, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Следователи второго отдела по расследованию ОВД предоставили достаточно доказательств для того, чтобы вынести приговор бывшей главе администрации Куйбышевского района региона. Женщину признали виновной во взяточничестве, превышении должностных полномочий и отмывании денег.

Следствие и суд установили, что с 2018 года за три года осужденная получала от представителя одной из компаний-победителей тендеров взятку за действия, связанные с исполнением контракта. Женщина легализовала деньги с помощью покупки квартиры в Ростове.

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Вместе с этим осенью 2019 года подозреваемая незаконно добилась ремонта кровли муниципального дома, где она жила, и представитель коммерческой организации произвел ремонт на сумму свыше 440 тысяч рублей.

Суд присудил экс-главе администрации девять лет в исправительной колонии и ввел запрет на работу в госорганах в течение пяти лет. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области мужчину осудили на 6,5 лет за госизмену.

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