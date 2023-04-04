Экс-главе Куйбышевского района грозит 9 лет тюрьмы за взятки и отмывание денег

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Следователи второго отдела по расследованию ОВД предоставили достаточно доказательств для того, чтобы вынести приговор бывшей главе администрации Куйбышевского района региона. Женщину признали виновной во взяточничестве, превышении должностных полномочий и отмывании денег.
Следствие и суд установили, что с 2018 года за три года осужденная получала от представителя одной из компаний-победителей тендеров взятку за действия, связанные с исполнением контракта. Женщина легализовала деньги с помощью покупки квартиры в Ростове.
Вместе с этим осенью 2019 года подозреваемая незаконно добилась ремонта кровли муниципального дома, где она жила, и представитель коммерческой организации произвел ремонт на сумму свыше 440 тысяч рублей.
Суд присудил экс-главе администрации девять лет в исправительной колонии и ввел запрет на работу в госорганах в течение пяти лет. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее в Ростовской области мужчину осудили на 6,5 лет за госизмену.