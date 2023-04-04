Экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к 8 годам колонии за получение взятки

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Напомним, около четырех лет назад в Новочеркасске задержали бывшего мэра Игоря Зюзина. Причиной задержания стало подозрение во взяточничестве, а именно получение вознаграждения в размере 2,5 миллиона рублей от одного из застройщиков за покровительство компании.
Бывшему чиновнику присудили крупный штраф и вынесли запрет на госслужбу, однако прокуратуру не устроил мягкий приговор экс-мэру, после чего начались продолжительные судебные тяжбы.
В настоящий момент судебная коллегия по уголовным делам повторно рассмотрела дело Зюзина и приняла решение отменить приговор нижестоящей инстанции, назначив наказание в виде лишения свободы.
«Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима», — сказано в сообщении.