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Экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к 8 годам колонии за получение взятки

4 апреля 2023, 15:55
Фото: novochgrad.ru
Экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к 8 годам колонии за получение взятки
Бывший глава Новочеркасска Игорь Зюзин отправится в исправительную колонию на восемь лет из-за получения взятки от застройщика, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Напомним, около четырех лет назад в Новочеркасске задержали бывшего мэра Игоря Зюзина. Причиной задержания стало подозрение во взяточничестве, а именно получение вознаграждения в размере 2,5 миллиона рублей от одного из застройщиков за покровительство компании.

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Бывшему чиновнику присудили крупный штраф и вынесли запрет на госслужбу, однако прокуратуру не устроил мягкий приговор экс-мэру, после чего начались продолжительные судебные тяжбы.

В настоящий момент судебная коллегия по уголовным делам повторно рассмотрела дело Зюзина и приняла решение отменить приговор нижестоящей инстанции, назначив наказание в виде лишения свободы.

«Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима», — сказано в сообщении.

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