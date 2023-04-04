Экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к 8 годам колонии за получение взятки

Напомним, около четырех лет назад в Новочеркасске задержали бывшего мэра Игоря Зюзина. Причиной задержания стало подозрение во взяточничестве, а именно получение вознаграждения в размере 2,5 миллиона рублей от одного из застройщиков за покровительство компании.