Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Напомним, 30 марта австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о том, что может продать бизнес в России.
«Продажа российского бизнеса в первую очередь может потянуть за собой изменение внутренней политики банка. Хотя вполне может оказаться, что эта продажа — только фиктивный акт и в его работе ничего не изменится», — предположила экономист.
Напомним, 30 марта австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о том, что может продать бизнес в России.
«Продажа российского бизнеса в первую очередь может потянуть за собой изменение внутренней политики банка. Хотя вполне может оказаться, что эта продажа — только фиктивный акт и в его работе ничего не изменится», — предположила экономист.
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