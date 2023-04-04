rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Изображение материала

Эксперт пояснил, что делать ростовчанам после скандального заявления Raiffeisen Bank

4 апреля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Экcперт пояснил, что делать ростовчанам после скандального заявления Raiffeisen Bank
Деньги из банка, в котором вы сомневаетесь, можно забрать и подыскать им новое место хранения, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

Напомним, 30 марта австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о том, что может продать бизнес в России.

«Продажа российского бизнеса в первую очередь может потянуть за собой изменение внутренней политики банка. Хотя вполне может оказаться, что эта продажа — только фиктивный акт и в его работе ничего не изменится», — предположила экономист.

Эксперты выразили не согласие с передачей банкам долгов с продажи ипотечного жилья
Узнать подробнее

Напомним, 30 марта австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о том, что может продать бизнес в России.

«Продажа российского бизнеса в первую очередь может потянуть за собой изменение внутренней политики банка. Хотя вполне может оказаться, что эта продажа — только фиктивный акт и в его работе ничего не изменится», — предположила экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, как правильно откладывать деньги на черный день.

Читайте также:
Экономист объяснила, какую финансовую подушку надо иметь ростовчанам в 2023 годуВ Ростове с раненных бойцов СВО требовали деньги за справки для выплат компенсацийРостовчанин Сергей Жигунов задолжал волгоградскому банку более 38 миллионов рублей
#Деньги#Анна Ивченко#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Сегодня, 09:28
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
Сегодня, 09:46
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток
Сегодня, 09:28
Ученый объяснил, что происходит в Ростове во время перехода самолета на сверхзвук
Сегодня, 07:51
Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове
Сегодня, 07:47
«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина
Сегодня, 09:22