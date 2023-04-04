Эксперт предупредила о последствиях длительных перерывов в еде

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
По словам специалиста, при перерыве в более чем 12 часов между приемами пищи уровень глюкозы в крови начинает колебаться, что не может не повлиять на настроение и самочувствие человека, сообщает 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию Sputnik.
Диетолог отметила, что совет не есть после 18:00 является неправильным и вредным, так как это может привести к длительным перерывам в еде. Вместо этого следует сосредоточиться на правильном меню, выбирая низкокалорийные и легкие продукты для вечернего приема пищи.