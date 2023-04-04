Эксперт заявил, что высотная застройка Ростова привлекла в город новые виды птиц

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Эксперт рассказал, что за время существования и активной застройки Ростова-на-Дону изменялся не только ландшафт зоны обитания человека, но также сменялся и состав птичьего видового разнообразия.
Замдиректора по научной работе заповедника «Ростовский» Александр Липкович рассказал, что когда-то в Ростове-на-Дону и его пригороде обитали степные виды птиц, но сейчас из-за увеличения высотности зданий серых ворон, грачей и сорок стали сменять галки, стрижи и каменки.
«Есть ещё очень интересная птица горихвостка-чернушка. Я привык её видеть в среднегорье Кавказа, где проработал 20 лет. И вдруг, в начале 2000-х годов, я услышал её голос в Ростове. А теперь для нашего города это самая обычная массово гнездящаяся птица», — рассказал ученый, объяснив, что на видовой состав фауны влияют не только антропогенные факторы, но также климат, пересыхание водоемов и даже объемы других биологических ресурсов, которые определяют состав и количество кормовой базы для птиц.
Орнитолог также развеял давний миф об опасности кормления птиц хлебом, сообщив, что он не способен убить их. Однако Александр Липкович предупредил ростовчан о том, что большое скопление птиц в городе может ухудшить эпидемиологическую обстановку в городе, поэтому прикармливать тех же голубей — небезопасно.
Ранее в Ростовской области по неизвестным причинам стали погибать утки и лебеди.