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Эксперт заявил, что высотная застройка Ростова привлекла в город новые виды птиц

4 апреля 2023, 13:26
Фото: Mark S Jobling/cc by/wikimedia.org
Эксперт заявил, что высотная застройка Ростова привлекла в город новые виды птиц
Орнитолог, кандидат биологических наук Александр Липкович рассказал, что высотная застройка Ростова привлекла в город скальные виды птиц, об этом он сообщил в своем интервью на телеканале «Дон-TP».

Эксперт рассказал, что за время существования и активной застройки Ростова-на-Дону изменялся не только ландшафт зоны обитания человека, но также сменялся и состав птичьего видового разнообразия.

Замдиректора по научной работе заповедника «Ростовский» Александр Липкович рассказал, что когда-то в Ростове-на-Дону и его пригороде обитали степные виды птиц, но сейчас из-за увеличения высотности зданий серых ворон, грачей и сорок стали сменять галки, стрижи и каменки.

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«Есть ещё очень интересная птица горихвостка-чернушка. Я привык её видеть в среднегорье Кавказа, где проработал 20 лет. И вдруг, в начале 2000-х годов, я услышал её голос в Ростове», — рассказал ученый«Есть ещё очень интересная птица горихвостка-чернушка. Я привык её видеть в среднегорье Кавказа, где проработал 20 лет. И вдруг, в начале 2000-х годов, я услышал её голос в Ростове», — рассказал ученый
«Есть ещё очень интересная птица горихвостка-чернушка. Я привык её видеть в среднегорье Кавказа, где проработал 20 лет. И вдруг, в начале 2000-х годов, я услышал её голос в Ростове», — рассказал ученый
Фото: Carles Pastor/cco/wikimedia.org

«Есть ещё очень интересная птица горихвостка-чернушка. Я привык её видеть в среднегорье Кавказа, где проработал 20 лет. И вдруг, в начале 2000-х годов, я услышал её голос в Ростове. А теперь для нашего города это самая обычная массово гнездящаяся птица», — рассказал ученый, объяснив, что на видовой состав фауны влияют не только антропогенные факторы, но также климат, пересыхание водоемов и даже объемы других биологических ресурсов, которые определяют состав и количество кормовой базы для птиц.

Орнитолог также развеял давний миф об опасности кормления птиц хлебом, сообщив, что он не способен убить их. Однако Александр Липкович предупредил ростовчан о том, что большое скопление птиц в городе может ухудшить эпидемиологическую обстановку в городе, поэтому прикармливать тех же голубей — небезопасно.

Ранее в Ростовской области по неизвестным причинам стали погибать утки и лебеди.

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