Эксперт заявил, что высотная застройка Ростова привлекла в город новые виды птиц

«Есть ещё очень интересная птица горихвостка-чернушка. Я привык её видеть в среднегорье Кавказа, где проработал 20 лет. И вдруг, в начале 2000-х годов, я услышал её голос в Ростове. А теперь для нашего города это самая обычная массово гнездящаяся птица», — рассказал ученый, объяснив, что на видовой состав фауны влияют не только антропогенные факторы, но также климат, пересыхание водоемов и даже объемы других биологических ресурсов, которые определяют состав и количество кормовой базы для птиц.