Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:57
Депутаты приняли отставку Михаила Солоницина, который покинул этот пост по собственному желанию. Причиной стал переход его на новую работу, но какая именно, не раскрывается.
Со среды, 5 числа, временно исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Светлана Камбулова. Она курировала вопросы экономики.
Напомним, что Солоницин пришел на этот пост в 2021 году, до этого он был главой МинЖКХ региона.
Ранее в ФК «Ростов» после жалобы Карпина уволили агронома, работавшего в клубе больше 20 лет. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.