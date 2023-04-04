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Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля

4 апреля 2023, 08:54
Фото: vk.com/taganrogofficial
Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля

Гордума Таганрога отправила в отставку сити-менеджера Михаила Солоницина с 4 апреля

Городская Дума Таганрога во вторник, 4 апреля, приняла отставку главы администрации города Михаила Солоницина, сообщили в мэрии.

Депутаты приняли отставку Михаила Солоницина, который покинул этот пост по собственному желанию. Причиной стал переход его на новую работу, но какая именно, не раскрывается.

Со среды, 5 числа, временно исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Светлана Камбулова. Она курировала вопросы экономики.

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Напомним, что Солоницин пришел на этот пост в 2021 году, до этого он был главой МинЖКХ региона.

Ранее в ФК «Ростов» после жалобы Карпина уволили агронома, работавшего в клубе больше 20 лет. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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