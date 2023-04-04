Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По предварительной информации, это связано с уборкой территории при помощи трактора, но подтверждений этому нет. Официальных комментариев пока не поступало, информация уточняется.
В соцсетях пользователи оказались возмущены произошедшим, о чем высказались в комментариях.
«Как же все это достало. Ну что за люди? То что-то сгорает, то разбивается, то пропадает», — заявили ростовчане.
Добавим, что аллея звезд — памятное место в Ростове на Ворошиловском проспекте, где увековечиваются выдающиеся личности города.
Ранее в Ростове удалось вернуть утраченную из-за вандалов вазу «Пушкинского» шара.