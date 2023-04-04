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Ha «Аллее звезд» исчезли имена знаменитых ростовчан

4 апреля 2023, 10:39
Фото: ТГ канал «Тютина»
Ha «Аллее звезд» исчезли имена знаменитых ростовчан
В Ростове-на-Дону на «Аллее звезд» пропали имена знаменитых людей, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, это связано с уборкой территории при помощи трактора, но подтверждений этому нет. Официальных комментариев пока не поступало, информация уточняется.

В соцсетях пользователи оказались возмущены произошедшим, о чем высказались в комментариях.

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«Как же все это достало. Ну что за люди? То что-то сгорает, то разбивается, то пропадает», — заявили ростовчане.

Добавим, что аллея звезд — памятное место в Ростове на Ворошиловском проспекте, где увековечиваются выдающиеся личности города.

Ранее в Ростове удалось вернуть утраченную из-за вандалов вазу «Пушкинского» шара.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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