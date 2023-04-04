rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Изображение материала

Имеет награды: что известно о замешанной в скандале председателе Ростовского облсуда

4 апреля 2023, 13:10
Фото: zsro.ru
Имеет награды: что известно о замешанной в скандале председателе Ростовского облсуда

Что известно о председателе Ростовского облсуда Золотаревой, скандале с ней и обысках

Жители Ростовской области второй день обсуждают распространенную в СМИ информацию о якобы обысках у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Что о ней известно, в материале RostovGazeta.

Ранее СМИ писали, что у Елены Золотаревой, а также председателя Совета судей региона Татьяны Юровой прошли обыски с рамках возбужденного уголовного дела. Официальной информации об этом не поступало, а сотрудники пресс-службы областного суда, дескать, находятся на больничном.

Согласно информации на сайте облсуда, Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юридический факультет вуза и сразу же устроилась на работу в прокуратуру Семикаракорского района. Через два года ее назначили судьей Ростовского областного суда.

Председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева подала в отставку после обысков
Узнать подробнее

В 1995 году Золотарева стала председателем судебной коллегии по кассационному рассмотрению уголовных дел. В 2009 году указом президента России ее назначили зампредом облсуда, а в 2015 году она заняла пост председателя.

Золотарева является кандидатом юридических наук и имеет несколько наград. Сейчас, по информации 1Rnd,она находится под домашним арестом. Такую же меру пресечения избрали ее заму Татьяне Юровой, но официальных комментариев об этом не было.

#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Сегодня, 09:28
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
Сегодня, 09:46
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток
Сегодня, 09:28
Ученый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук
Сегодня, 07:51
Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове
Сегодня, 07:47
«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина
Сегодня, 09:22