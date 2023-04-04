Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Ранее СМИ писали, что у Елены Золотаревой, а также председателя Совета судей региона Татьяны Юровой прошли обыски с рамках возбужденного уголовного дела. Официальной информации об этом не поступало, а сотрудники пресс-службы областного суда, дескать, находятся на больничном.
Согласно информации на сайте облсуда, Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юридический факультет вуза и сразу же устроилась на работу в прокуратуру Семикаракорского района. Через два года ее назначили судьей Ростовского областного суда.
В 1995 году Золотарева стала председателем судебной коллегии по кассационному рассмотрению уголовных дел. В 2009 году указом президента России ее назначили зампредом облсуда, а в 2015 году она заняла пост председателя.
Золотарева является кандидатом юридических наук и имеет несколько наград. Сейчас, по информации 1Rnd,она находится под домашним арестом. Такую же меру пресечения избрали ее заму Татьяне Юровой, но официальных комментариев об этом не было.