Согласно информации на сайте облсуда, Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юридический факультет вуза и сразу же устроилась на работу в прокуратуру Семикаракорского района. Через два года ее назначили судьей Ростовского областного суда.