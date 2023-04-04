Глава управления МВД по Ростову-на-Дону Сергей Шпак доложил об итогах работы полицейских в городе в марте. Он рассказал, что в Ростове провели 21 проверочное мероприятие по закону о стерилизации алкоголя и спиртосодержащей продукции.