Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Глава управления МВД по Ростову-на-Дону Сергей Шпак доложил об итогах работы полицейских в городе в марте. Он рассказал, что в Ростове провели 21 проверочное мероприятие по закону о стерилизации алкоголя и спиртосодержащей продукции.
За нарушение реализации спиртного и отсутствие необходимых для этого разрешений из незаконного оборота изъяли порядка 400 литров алкоголя. По итогам проверок, возбуждено пять уголовных дел.
Ранее RostovGazeta рассказала, что будет с ценами на водку в Ростовской области.