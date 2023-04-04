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Из незаконного оборота в Ростове в марте изъяли 400 литров алкоголя

4 апреля 2023, 07:45
Фото: 1MI
Из незаконного оборота в Ростове изъяли 400 литров алкоголя
В марте полицейские в Ростове изъяли из незаконного оборота 400 литров алкоголя, сообщил начальник городского управления МВД Сергей Шпак.

Глава управления МВД по Ростову-на-Дону Сергей Шпак доложил об итогах работы полицейских в городе в марте. Он рассказал, что в Ростове провели 21 проверочное мероприятие по закону о стерилизации алкоголя и спиртосодержащей продукции.

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За нарушение реализации спиртного и отсутствие необходимых для этого разрешений из незаконного оборота изъяли порядка 400 литров алкоголя. По итогам проверок, возбуждено пять уголовных дел.

Ранее RostovGazeta рассказала, что будет с ценами на водку в Ростовской области.

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