В соцсетях ростовчане иронично написали, что не удивлены богатствам судьи: «Ой, как неожиданно», «Действительно, неожиданно», «Никогда такого не было и вот опять». Некоторые пошутили, что деньги и драгоценности Юровой могут быть ненастоящими: «Не торопитесь с выводами. Возможно, это реплика и игровые купюры».