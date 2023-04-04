rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Изображение материала

«Как неожиданно»: ростовчане не удивились миллионам и люксу в доме судьи Юровой

4 апреля 2023, 09:01
Фото: ros.mo.www.ssrf.ru
«Как неожиданно»: ростовчане не удивились миллионам и люксу в доме судьи Юровой

Ростовчане шокированы обыском у председателя Совета судей региона Татьяны Юровой

В Ростовской области обыски провели в доме председателя совета судей региона Татьяны Юровой, оперативники нашли у нее 200 миллионов рублей наличных денег и вещи люксовых брендов, новость об этом активно комментируют в соцсетях ростовчане.

СМИ сообщили о задержании в рамках уголовного дела председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой и начальника Управления судебного департамента Андрея Рощевского. Дома у Юровой оперативники нашли 200 миллионов рублей, дорогие часы и множество вещей люксовых брендов.

В соцсетях ростовчане иронично написали, что не удивлены богатствам судьи: «Ой, как неожиданно», «Действительно, неожиданно», «Никогда такого не было и вот опять». Некоторые пошутили, что деньги и драгоценности Юровой могут быть ненастоящими: «Не торопитесь с выводами. Возможно, это реплика и игровые купюры».

Что известно о председателе совета судей в Ростовской области Юровой и обысках у нее
Узнать подробнее

Некоторые заявили, что, наверняка, многие судьи в регионе могут быть не чисты на руку: «Судьи не судят, они решают вопросы для себя», «Председатель совета судей с наличкой в 200 миллионов. Ну прям не страна, а Нарния какая-то», — заключили комментаторы.

Официальной информации об обысках у Юровой и Рощевского пока не поступало.

Напомним, СМИ сообщают, что обыски также прошли дома у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

Читайте также:
«Пересмотр дел будет?»: ростовчане высказались об обысках у председателя Совета судейОбыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены ЗолотаревойGucci и 200 миллионов налички: что нашли у председателя совета судей Юровой в Ростове
#Виктория Прутковская#Суд#Обыски#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Сегодня, 09:28
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
Сегодня, 09:46
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток
Сегодня, 09:28
Ученый объяснил, что происходит в Ростове во время перехода самолета на сверхзвук
Сегодня, 07:51
Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове
Сегодня, 07:47
«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина
Сегодня, 09:22