Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
СМИ сообщили о задержании в рамках уголовного дела председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой и начальника Управления судебного департамента Андрея Рощевского. Дома у Юровой оперативники нашли 200 миллионов рублей, дорогие часы и множество вещей люксовых брендов.
В соцсетях ростовчане иронично написали, что не удивлены богатствам судьи: «Ой, как неожиданно», «Действительно, неожиданно», «Никогда такого не было и вот опять». Некоторые пошутили, что деньги и драгоценности Юровой могут быть ненастоящими: «Не торопитесь с выводами. Возможно, это реплика и игровые купюры».
Некоторые заявили, что, наверняка, многие судьи в регионе могут быть не чисты на руку: «Судьи не судят, они решают вопросы для себя», «Председатель совета судей с наличкой в 200 миллионов. Ну прям не страна, а Нарния какая-то», — заключили комментаторы.
Официальной информации об обысках у Юровой и Рощевского пока не поступало.
Напомним, СМИ сообщают, что обыски также прошли дома у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.