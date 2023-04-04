Кириенко уведомил о начале регистрации на конкурс управленцев “Лидеры России”

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Главными призами станут грант на обучение в размере 1 млн рублей, возможность встретиться с одним из ведущих управленцев России, а также карьерные консультации и сопровождение. Об этом пишет newsnn.ru.
Иностранные граждане, победители конкурса, смогут обратиться за получением российского гражданства по упрощенной схеме, а финалисты из числа иностранцев могут получить вид на жительство в РФ также по упрощенной схеме.
С заявкой на участие можно обратиться в оргкомитет конкурса до 14 мая через форму на сайте лидерыроссии.рф, рассказал в эфире телеканала “Россия 24” первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
“Почему важно участвовать в конкурсе «Лидеры России» именно сейчас – мир стремительно меняется и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход – участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться. Главное – помнить, что любой кризис – время возможностей для России и каждого человека, и это нельзя упускать. Желаю всем участникам конкурса удачи!” - сказал Сергей Кириенко.
По статистике, почти треть участников - представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, а еще около 15% - топ-менеджеры крупного и среднего бизнеса. Об этом рассказал генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.
По его словам, в нынешнем сезоне участниками пятого конкурса “Лидеры России” могут быть руководители из России, а также других государств до 55 лет, имеющие управленческий опыт более 2 лет.
В рамках юбилейного сезона конкурса “Лидеры России” участники уже на этапе регистрации получают полезные персональные рекомендации по совершенствованию своего стиля управления. В ходе прохождения каждого этапа конкурса участники получают полные и подробные отчеты с анализом его навыков. Это и будет являться индивидуальным планом развития, который основан на комплексной оценке управленческих способностей.
Начиная с 2017 года конкурс управленцев “Лидеры России” ежегодно проводится по поручению президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы “Россия - страна возможностей”. За четыре года на участие в конкурсе было подано более 840 тысяч заявок со всей России и 150 стран мира. Организаторы отмечают, что проект направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей, имеющих высокий уровень развития лидерских качеств.