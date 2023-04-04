Кириенко уведомил о начале регистрации на конкурс управленцев “Лидеры России”

“Почему важно участвовать в конкурсе «Лидеры России» именно сейчас – мир стремительно меняется и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход – участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться. Главное – помнить, что любой кризис – время возможностей для России и каждого человека, и это нельзя упускать. Желаю всем участникам конкурса удачи!” - сказал Сергей Кириенко.