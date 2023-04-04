Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Государственная программа на покупку автомобиля — это инициатива, направленная на поддержку российских производителей машин. Участники программы могут получить скидку на покупку определенных моделей, включенных в список, утвержденный Министерством промышленности и торговли. Однако важно заметить, что условием участия в программе является получение кредита.
По информации Минпромторга России, в текущем году выделенные бюджетные средства для реализации программы были перераспределены, чтобы продлить эту меру поддержки. В 2023 году программа продолжить действовать для групп населения, которые наиболее остро нуждаются в поддержке:
По условиям программы, базовая скидка на первоначальный взнос по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%). Программа распространяется на автомобили российского производства стоимостью до двух миллионов рублей.
Скидка на электромобили отечественного производства для всех заемщиков составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей).
Autonews опросил автодилеров, которые перечислили следующие документы, необходимые для приобретения отечественного автомобиля на льготных условиях:
Autonews пишет, что в рамках государственной программы на льготных условиях можно приобрести следующие автомобили:
Список электромобилей:
Перед покупкой автомобиля важно проверить его техническое состояние. Для этого необходимо:
Провести визуальный осмотр: обратить внимание на цвет, состояние кузова, стекол, фар и прочих элементов,
Проверить подкапотное пространство - мотор, аккумулятор, жидкости, тормозные колодки и диски,
Проверить салон, речь идет о состоянии сидений, ремней безопасности, педалей, руля, приборной панели и электроники,
Стоит запустить двигатель, прослушать звуки мотора и проверить, как он работает при различных скоростях,
Лучше всего пройти тест-драйв, чтобы оценить комфортность, управляемость и работу всех систем автомобиля,
Стоит также узнать историю автомобиля, данные о его прошлых владельцах, ремонтах и проблемах, которые могут повлиять на состояние.
Если нет достаточного количества знаний, то лучше всего обратиться к автомеханику, чтобы он провел полную техническую проверку и дал рекомендации.
Здесь говорится о регулярных проверках, ремонте и заменах различных деталей, которые необходимы для сохранения работоспособности машины и ее безопасной эксплуатации. Вот несколько шагов, которые могут помочь в обслуживании:
Нужно регулярно менять масло и фильтры. Делать это следует каждые 5-10 тысяч километров.
Проверять уровень и качество охлаждающей жидкости. Не стоит допускать перегрева двигателя, что может привести к поломке машины.
Проверять уровень тормозной жидкости.
Не стоит также забывать проверять работу аккумулятора, так как если есть неполадки, то следует его заменить.
Регулярно нужно проходить технический осмотр, чтобы проверять работоспособность всех систем машины. Это поможет выявить проблемы, которые могут привести к аварии.