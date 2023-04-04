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Льготное автокредитование: как купить отечественный автомобиль в Ростове в 2023 году

4 апреля 2023, 07:59
Фото: linvoyage/CC BY 2.0/flickr.com
Льготное автокредитование. Как купить отчественный автомобиль в Ростове в 2023 году
В России, в том числе Ростовской области, возобновили программу льготного автокредитования для покупки отечественных автомобилей. Как приобрести машину на выгодных условиях, в материале RostovGazeta.

Что такое госпрограмма на покупку машины

Государственная программа на покупку автомобиля — это инициатива, направленная на поддержку российских производителей машин. Участники программы могут получить скидку на покупку определенных моделей, включенных в список, утвержденный Министерством промышленности и торговли. Однако важно заметить, что условием участия в программе является получение кредита.

Условия программы для льготной покупки машины

По информации Минпромторга России, в текущем году выделенные бюджетные средства для реализации программы были перераспределены, чтобы продлить эту меру поддержки. В 2023 году программа продолжить действовать для групп населения, которые наиболее остро нуждаются в поддержке:

  1. Медицинские работники;
  2. Работников сферы образования;
  3. Мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, а также члены их семей.

По условиям программы, базовая скидка на первоначальный взнос по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%). Программа распространяется на автомобили российского производства стоимостью до двух миллионов рублей.

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Скидка на электромобили отечественного производства для всех заемщиков составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей).

Условия программы для льготной покупки машиныУсловия программы для льготной покупки машины
Условия программы для льготной покупки машины
Фото: dmytrok/CC BY-ND 2.0/flickr.com

Какие нужны документы для покупки авто по госпрограмме

Autonews опросил автодилеров, которые перечислили следующие документы, необходимые для приобретения отечественного автомобиля на льготных условиях:

  1. Копия паспорта;
  2. Оригинал и копия водительского удостоверения;
  3. Заявление на участие в госпрограмме (Его можно получить в банке);
  4. Справка из ГИБДД о том, что транспорт ранее не был зарегистрирован на имя покупателя;
  5. Другие документы, необходимые для получения любого кредита (СНИЛС, ИНН, справки 2-НДФЛ и т. д.);
  6. Документы, подтверждающие статус медработника, педагога или мобилизованного.

Какие машины можно купить по госпрограмме

Autonews пишет, что в рамках государственной программы на льготных условиях можно приобрести следующие автомобили:

  • Lada — все модели, кроме Lada Largus;
  • UAZ — все модели, только категория B;
  • GAZ — все модели, только категория B;
  • Haval Jolion.

Список электромобилей:

  • Evolute i-PRO;
  • Evolute i-JOY.

Проверка машины перед покупкой

Перед покупкой автомобиля важно проверить его техническое состояние. Для этого необходимо:

  1. Провести визуальный осмотр: обратить внимание на цвет, состояние кузова, стекол, фар и прочих элементов,

  2. Проверить подкапотное пространство - мотор, аккумулятор, жидкости, тормозные колодки и диски,

  3. Проверить салон, речь идет о состоянии сидений, ремней безопасности, педалей, руля, приборной панели и электроники,

  4. Стоит запустить двигатель, прослушать звуки мотора и проверить, как он работает при различных скоростях,

  5. Лучше всего пройти тест-драйв, чтобы оценить комфортность, управляемость и работу всех систем автомобиля,

  6. Стоит также узнать историю автомобиля, данные о его прошлых владельцах, ремонтах и проблемах, которые могут повлиять на состояние.

Если нет достаточного количества знаний, то лучше всего обратиться к автомеханику, чтобы он провел полную техническую проверку и дал рекомендации.

Проверка машины перед покупкойПроверка машины перед покупкой
Проверка машины перед покупкой
Фото: denisbin/CC BY-ND 2.0/flickr.com

Как правильно обслуживать автомобиль

Здесь говорится о регулярных проверках, ремонте и заменах различных деталей, которые необходимы для сохранения работоспособности машины и ее безопасной эксплуатации. Вот несколько шагов, которые могут помочь в обслуживании:

  1. Нужно регулярно менять масло и фильтры. Делать это следует каждые 5-10 тысяч километров.

  2. Проверять уровень и качество охлаждающей жидкости. Не стоит допускать перегрева двигателя, что может привести к поломке машины.

  3. Проверять уровень тормозной жидкости. 

  4. Следить за состоянием и износом тормозных колодок и дисков. Это поможет избежать непредвиденных аварий и обеспечит безопасность на дороге.
  5. Проверять состояние и износ резины. Необходимо регулярно менять шины, если протектор сильно изношен или есть другие повреждения.

Не стоит также забывать проверять работу аккумулятора, так как если есть неполадки, то следует его заменить.

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Регулярно нужно проходить технический осмотр, чтобы проверять работоспособность всех систем машины. Это поможет выявить проблемы, которые могут привести к аварии.

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