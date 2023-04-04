Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Здание, где расположена оперативная таможня, принадлежит городу только на одну треть. При этом ремонт объектов федеральной собственности за счет местного бюджета невозможен.
По словам Логвиненко, есть два варианта для решения этого вопроса - город может передать свою часть в федеральное имущество, либо, наоборот, две трети собственности отдать муниципалитету. Тогда можно будет рассмотреть вопрос проведения реконструкции.
«Другого пути нет, так как мы не имеем право ремонтировать федеральное имущество», — подчеркнул Логвиненко.
Ранее стало известно, что в Ростове отремонтируют путь к главному автовокзалу к середине апреля.