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Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове

4 апреля 2023, 07:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону проводятся массовые проверки машин
В Ростове-на-Дону продолжаются проверки автомобилей для пресечения перевозки незаконных предметов, сообщил глава городского УМВД Сергей Шпак.

Проверки проводятся на девяти заградпостах, в том числе это касается машин с иностранными номерами. За март удалось проверить более двух тысяч единиц транспорта. 

Шпак рассказал, что за этот период за нарушения в сфере безопасности дорожного движения наложили штрафов на 8 миллионов рублей. За пьяное вождение составили 18 протоколов, еще 45 - за отказ проходить медосвидетельствование. 

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Кроме того, возбудили восемь уголовных дел в отношении тех, кто повторно попался пьяным за рулем. Еще 42 человек наказали за незаконную тонировку. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Машина#Илья Протвинов
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