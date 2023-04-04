Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Проверки проводятся на девяти заградпостах, в том числе это касается машин с иностранными номерами. За март удалось проверить более двух тысяч единиц транспорта.
Шпак рассказал, что за этот период за нарушения в сфере безопасности дорожного движения наложили штрафов на 8 миллионов рублей. За пьяное вождение составили 18 протоколов, еще 45 - за отказ проходить медосвидетельствование.
Кроме того, возбудили восемь уголовных дел в отношении тех, кто повторно попался пьяным за рулем. Еще 42 человек наказали за незаконную тонировку.
Ранее стало известно, что в Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД.