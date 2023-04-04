МЧС Ростовской области предупредили о грозе и порывистом ветре 5 апреля

В ночь на среду нет прогноза о выпадении осадков, однако днем Ростовскую область накроет дождем и грозой. В течение дня будет дуть ветер скоростью до 11 метров в секунду, однако во время грозы порывы достигнут скорости 18 метров в секунду. При этом ночная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +19-22 градусов.