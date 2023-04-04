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МЧС Ростовской области предупредили о грозе и порывистом ветре 5 апреля

4 апреля 2023, 18:00
Фото: pxhere.com
МЧС Ростовской области предупредили о грозе и порывистом ветре 5 апреля
В Ростовской области 5 апреля ожидается гроза, штормовой ветер и потепление до +22 градусов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Сотрудники Росгидрометцентра прогнозируют, что в среду, 5 апреля, жителей Ростовской области ожидает облачная и теплая погода с температурой воздуха до +22 градусов тепла.

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В ночь на среду нет прогноза о выпадении осадков, однако днем Ростовскую область накроет дождем и грозой. В течение дня будет дуть ветер скоростью до 11 метров в секунду, однако во время грозы порывы достигнут скорости 18 метров в секунду. При этом ночная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +19-22 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в апреле.

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