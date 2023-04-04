Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
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Updated Сегодня, 16:49
Во вторник, 4 апреля, в 13.30 мск в Ростове на проспекте Стачки, 31 произошла авария с участием трех автомобилей и одного автобуса.
По предварительной информации, 39-летний водитель Mercedes-Benz ехал по Стачки к улице Литвинова, но из-за взрыва колеса утратил управление и врезался в автобус №34 с 15 пассажирами.
После этого Mercedes отбросило на Renault Duster, который в свою очередь по инерции влетел в остановившийся Volkswagen Polo. Все машины получили повреждения, однако обошлось без человеческих жертв.
Ранее в ДТП в Волгодонске пострадали две дончанки, обе пассажирки автомобилей участников аварий отправились в больницу.