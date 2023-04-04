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Mercedes-Benz протаранил автобус №34, где находились 15 пассажиров

4 апреля 2023, 15:25
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Mercedes-Benz протаранил автобус №34, где находились 15 пассажиров

В Ростове взорвавшееся колесо спровоцировало массовую аварию с участием автобуса

В Ростове-на-Дону на Западном жилом массиве произошло ДТП с участием трех иномарок и автобуса, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Во вторник, 4 апреля, в 13.30 мск в Ростове на проспекте Стачки, 31 произошла авария с участием трех автомобилей и одного автобуса.

По предварительной информации, 39-летний водитель Mercedes-Benz ехал по Стачки к улице Литвинова, но из-за взрыва колеса утратил управление и врезался в автобус №34 с 15 пассажирами.

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После этого Mercedes отбросило на Renault Duster, который в свою очередь по инерции влетел в остановившийся Volkswagen Polo. Все машины получили повреждения, однако обошлось без человеческих жертв.

Ранее в ДТП в Волгодонске пострадали две дончанки, обе пассажирки автомобилей участников аварий отправились в больницу.

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