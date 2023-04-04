Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Ремонтные работы продолжаются на мосту через реку Северский Донец на 930-м километре трассы М-4 «Дон». Сейчас проезжая часть там сужена до одной полосы.
На майские праздники в «Автодоре» планируют снять дорожное ограничение. Работы на одной полосе планируют завершить уже в апреле. Однако после длинных выходных ремонт дорожного полота продолжится, и автомобилистам снова будет доступна только одна полоса. Полностью восстановить участок трассы должны в июне.
В «Автодоре» добавили, что на легковых автомобилях объехать ремонтируемый участок можно, съехав с М-4 «Дон» в районе поселка Глубокий на 904 километре и вернувшись на 932 или 937 километры трассы.
Ранее сообщалось, что на ремонт дороги из Ростова в Новошахтинск выделили более 257,7 миллиона рублей.