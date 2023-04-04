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На майских праздниках водителям откроют закрытый участок М-4 в Ростовской области

4 апреля 2023, 11:14
Фото: ТГ канал avtodorgk
На майских праздниках водителям откроют закрытый участок трассы в Ростовской области

К 1 мая на участке М-4 «Дон» в Ростовской области снимут все дорожные ограничения

На майских праздниках для автомобилистов откроют 930-й километр трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в «Автодоре».

Ремонтные работы продолжаются на мосту через реку Северский Донец на 930-м километре трассы М-4 «Дон». Сейчас проезжая часть там сужена до одной полосы.

На майские праздники в «Автодоре» планируют снять дорожное ограничение. Работы на одной полосе планируют завершить уже в апреле. Однако после длинных выходных ремонт дорожного полота продолжится, и автомобилистам снова будет доступна только одна полоса. Полностью восстановить участок трассы должны в июне.

На майские праздники в «Автодоре» планируют снять дорожное ограничение. На майские праздники в «Автодоре» планируют снять дорожное ограничение.
На майские праздники в «Автодоре» планируют снять дорожное ограничение.
Фото: ТГ канал avtodorgk
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В «Автодоре» добавили, что на легковых автомобилях объехать ремонтируемый участок можно, съехав с М-4 «Дон» в районе поселка Глубокий на 904 километре и вернувшись на 932 или 937 километры трассы.

Ранее сообщалось, что на ремонт дороги из Ростова в Новошахтинск выделили более 257,7 миллиона рублей.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Новости#Ростовская область
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