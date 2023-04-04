На майские праздники в «Автодоре» планируют снять дорожное ограничение. Работы на одной полосе планируют завершить уже в апреле. Однако после длинных выходных ремонт дорожного полота продолжится, и автомобилистам снова будет доступна только одна полоса. Полностью восстановить участок трассы должны в июне.