На мосту через Северский Донец по трассе М-4 в Ростовской области ограничили движение

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В компании рассказали, что в настоящий момент на участке трассы М-4 «Дон» в Каменском районе идут работы на 930-м километре, где находится мост. «Автодор» уточнил, что сейчас на этом участке движение сузили до одной полосы в ростовском направлении.
Ремонтникам предстоит до майских праздников заменить конструктивные элементы моста, после чего возможно будет вновь запустить движение. После длинных выходных движение снова ограничат уже на другой полосе, а ориентировочные сроки завершения ремонта приходятся на июнь.
На время ремонта автомобилистам предлагают объезжать участок через поселок Глубокий на 904-м километре, повернуть на него можно на 932-м и 937-м километрах трассы.
Ранее автомобилисты, простоявшие в пробке под Каменском 20 часов, объявили о планах обратиться в прокуратуру.