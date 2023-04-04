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На мосту через Северский Донец по трассе М-4 в Ростовской области ограничили движение

4 апреля 2023, 11:56
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» на 930-м километре ввели ограничение движения на период планового ремонта моста, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В компании рассказали, что в настоящий момент на участке трассы М-4 «Дон» в Каменском районе идут работы на 930-м километре, где находится мост. «Автодор» уточнил, что сейчас на этом участке движение сузили до одной полосы в ростовском направлении.

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Ремонтникам предстоит до майских праздников заменить конструктивные элементы моста, после чего возможно будет вновь запустить движение. После длинных выходных движение снова ограничат уже на другой полосе, а ориентировочные сроки завершения ремонта приходятся на июнь.

На время ремонта автомобилистам предлагают объезжать участок через поселок Глубокий на 904-м километре, повернуть на него можно на 932-м и 937-м километрах трассы.

Ранее автомобилисты, простоявшие в пробке под Каменском 20 часов, объявили о планах обратиться в прокуратуру.

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