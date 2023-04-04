Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По словам Ирины Захаровой, никто из сотрудников торгового центра или нападавших не связывался с ней после происшествия.
«На данный момент со мной связался Следственный комитет. Ведется проверка. Также связался инспектор по делам несовершеннолетних», - рассказала мать пострадавшего.
Ирина Захарова добавила, что все еще боится выходить из дома вместе с сыном из-за страха, что происшедшее в торговом центре может повториться.
«Мы целый день бегали, проходили освидетельствование, и завтра у нас тоже остались дела. Наверное, завтра меня тоже вызовут в Следственный комитет», поделилась ростовчанка.
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