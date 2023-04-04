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Published Сегодня, 06:23

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«Никто не звонил»: мать ребенка-инвалида из Ростова сообщила о последствиях избиения

4 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI
«Никто не связывался»: мать избитого в донском ТЦ мальчика о последствиях инцидента

Мать избитого в Ростове особенного ребенка заявила, что боится выходить из дома

Ростовчанка Ирина Захарова рассказала в беседе с корреспондентом RostovGazeta о том, что Следственный комитет начал проверку после избиения ребенка-инвалида группой мужчин в торговом центре «Орбита».

По словам Ирины Захаровой, никто из сотрудников торгового центра или нападавших не связывался с ней после происшествия.

«На данный момент со мной связался Следственный комитет. Ведется проверка. Также связался инспектор по делам несовершеннолетних», - рассказала мать пострадавшего.

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Ирина Захарова добавила, что все еще боится выходить из дома вместе с сыном из-за страха, что происшедшее в торговом центре может повториться.

«Мы целый день бегали, проходили освидетельствование, и завтра у нас тоже остались дела. Наверное, завтра меня тоже вызовут в Следственный комитет», поделилась ростовчанка.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ТЦ «Орбита» в Ростове открестился от ситуации с жестоким избиением ребенка-инвалида.

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