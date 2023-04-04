«В целом, за отдельный перечень преступлений, в числе которых терроризм и преступления против детей, смертную казнь я считаю адекватной мерой. Но тогда надо говорить и о более четкой доказательной базе за эти преступления, чтобы под статью не попали непричастные люди», — отмечает Александр Сухарь.