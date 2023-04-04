Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
По словам политолога, практика законодательства в России свидетельствует о том, что смертную казнь к женщинам в Советском Союзе применяли трижды. В 99% случаев ее заменяли максимальной мерой наказания — пожизненным заключением. В Российской Федерации к женщинам она вовсе не применялась.
Поэтому вести речь о наказании в виде смертной казни в случае с подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского девушке, по словам собеседника, сложно.
«В целом, за отдельный перечень преступлений, в числе которых терроризм и преступления против детей, смертную казнь я считаю адекватной мерой. Но тогда надо говорить и о более четкой доказательной базе за эти преступления, чтобы под статью не попали непричастные люди», — отмечает Александр Сухарь.
Эксперт уверен, что отмена моратория на смертную казнь за терроризм — необходима.
«Ведь такая мера наказания не только адекватна совершенному преступлению, но и может служить превентивной мерой в совершении дальнейших подобных преступлений. К тому же, она снимет нагрузку с государства на содержание откровенных бандитов и мерзавцев, которые находятся на пожизненных сроках», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях избиения особенного ребенка в ТЦ "Орбита" в Ростове.