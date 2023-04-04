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Общественник из Ростова призвал вернуть смертную казнь после теракта в Петербурге

4 апреля 2023, 15:10
Фото: 1MI
Большая часть ростовчан ратует за восстановление смертной казни. Это следует из опроса общественного мнения. Такое наказание адекватно совершенным тяжким преступлениям, и может стать превентивной мерой для совершения подобного в дальнейшем, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

По словам политолога, практика законодательства в России свидетельствует о том, что смертную казнь к женщинам в Советском Союзе применяли трижды. В 99% случаев ее заменяли максимальной мерой наказания — пожизненным заключением. В Российской Федерации к женщинам она вовсе не применялась.

Поэтому вести речь о наказании в виде смертной казни в случае с подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского девушке, по словам собеседника, сложно.

«В целом, за отдельный перечень преступлений, в числе которых терроризм и преступления против детей, смертную казнь я считаю адекватной мерой. Но тогда надо говорить и о более четкой доказательной базе за эти преступления, чтобы под статью не попали непричастные люди», — отмечает Александр Сухарь.

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Эксперт уверен, что отмена моратория на смертную казнь за терроризм — необходима.

«Ведь такая мера наказания не только адекватна совершенному преступлению, но и может служить превентивной мерой в совершении дальнейших подобных преступлений. К тому же, она снимет нагрузку с государства на содержание откровенных бандитов и мерзавцев, которые находятся на пожизненных сроках», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях избиения особенного ребенка в ТЦ "Орбита" в Ростове. 

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