«Но пока изменения в закон не внесены. И хотя встречаются заявления о том, что повестки могут приходить через сайт Госуслуг, по факту, с юридической точки зрения, электронные повестки на Госуслугах несут в себе исключительно информационную составляющую», — отмечает Алим Батов.