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Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток

4 апреля 2023, 09:28
Фото: 1MI
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повестки
Процедура вручения повестки строго регламентирована законом. Повестка должна быть вручена нарочным способом доставки, с подписью лица, которое подлежит призыву, сообщил RostovGazeta политолог Алим Батов.

В связи с текущей обстановкой и событиями первой волны мобилизации, собеседник не исключает внедрение цифровизации при вручении повесток.

«Но пока изменения в закон не внесены. И хотя встречаются заявления о том, что повестки могут приходить через сайт Госуслуг, по факту, с юридической точки зрения, электронные повестки на Госуслугах несут в себе исключительно информационную составляющую», — отмечает Алим Батов.

Это означает, что, по словам собеседника, повестки на Госуслугах пока являются лишь оповещением. 

Ранее RostovGazeta выясняла, будут ли ростовчанам высылать электронные повестки в военкомат. 

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