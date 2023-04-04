Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В связи с текущей обстановкой и событиями первой волны мобилизации, собеседник не исключает внедрение цифровизации при вручении повесток.
«Но пока изменения в закон не внесены. И хотя встречаются заявления о том, что повестки могут приходить через сайт Госуслуг, по факту, с юридической точки зрения, электронные повестки на Госуслугах несут в себе исключительно информационную составляющую», — отмечает Алим Батов.
Это означает, что, по словам собеседника, повестки на Госуслугах пока являются лишь оповещением.
Ранее RostovGazeta выясняла, будут ли ростовчанам высылать электронные повестки в военкомат.