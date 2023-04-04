Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Ранее издания писали, что у Золотаревой прошли обыски, но что именно искали оперативники, не раскрывается. Говорилось, что аналогичные мероприятия провели и у председателя регионального совета судей Татьяны Юровой в рамках возбужденного уголовного дела, однако официального подтверждения этого не было.
Теперь 1Rnd сообщило, что Золотарева якобы подала заявление об отставке.
«Его уже завизировали в приемной Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева», — говорится публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Расширенный материал на тему обысков, можно прочитать по ссылке.