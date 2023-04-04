Ранее издания писали, что у Золотаревой прошли обыски, но что именно искали оперативники, не раскрывается. Говорилось, что аналогичные мероприятия провели и у председателя регионального совета судей Татьяны Юровой в рамках возбужденного уголовного дела, однако официального подтверждения этого не было.