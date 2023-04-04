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Председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева подала в отставку после обысков

4 апреля 2023, 10:40
Фото: spec-rb.rgup.ru
Председатель Ростовского облсуда Золотарева подала в отставку после скандала

Председатель Ростовского облсуда Золотарева подала в отставку после обысков 4 апреля

Председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева написала заявление об отставке, сообщают СМИ.

Ранее издания писали, что у Золотаревой прошли обыски, но что именно искали оперативники, не раскрывается. Говорилось, что аналогичные мероприятия провели и у председателя регионального совета судей Татьяны Юровой в рамках возбужденного уголовного дела, однако официального подтверждения этого не было.

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Теперь 1Rnd сообщило, что Золотарева якобы подала заявление об отставке.

«Его уже завизировали в приемной Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева», — говорится публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Расширенный материал на тему обысков, можно прочитать по ссылке.

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