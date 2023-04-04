По итогам 2022 года Ростов вошел в пятерку городов России с самыми комфортными условиями жизни. Рейтинг составлялся на основе индекса качества городской среды. Он включает в себя безопасность, комфорт и экологичность застройки того или иного города, эффективность работы муниципальных властей, возможности досуга и другое.