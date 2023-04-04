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Ростов вошел в топ-5 самых комфортных миллионников России

4 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI
Ростов вошел в топ-5 самых комфортных городов России

Ростов-на-Дону вошел в ТОП-5 самых комфортных миллионников России в 2023 году

Минстрой России включил Ростов в топ-5 самых комфортных городов России, сообщается на сайте ведомства.

По итогам 2022 года Ростов вошел в пятерку городов России с самыми комфортными условиями жизни. Рейтинг составлялся на основе индекса качества городской среды. Он включает в себя безопасность, комфорт и экологичность застройки того или иного города, эффективность работы муниципальных властей, возможности досуга и другое.

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Самым комфортным для проживания городом в Минстрое назвали Москву, за ней следуют Санкт-Петербург и Казань. Четвертая позиция в рейтинге отошла Нижнему Новгороду. Пятое место занял Ростов.

Ранее Ростов вошел в топ-5 самых дорогих городов для туристов.

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