Ростовчан пригласили на конкурс муралов на фасадах в жилом районе Суворовский

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Вы обладаете художественным талантом и креативно мыслите? Хотите заявить о себе и ищете точку приложения для своего мастерства? До 24 апреля у вас есть отличная возможность продемонстрировать свои творческие идеи и побороться за право реализовать интересный и социально значимый проект. О вашем творчестве узнают!
Сейчас в самом разгаре конкурс эскизов для муралов, которые будут помещены на торцы фасадов высотных домов в Суворовском жилом районе. Организаторы конкурса — художественная галерея «Ростов» и фестиваль уличного искусства «Ничего страшного», при поддержке Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки».
Авторы, прошедшие в шорт-лист конкурса, получают дипломы участников. 12 лучших эскизов пройдут во второй этап конкурса, по итогам которого будут объявлены 4 победителя. С ними будут заключены договоры на использование эскизов, а сами проекты будут воплощены в виде муралов на жилых зданиях Суворовского.
Участниками конкурса могут стать профессиональные художники, стрит-арт художники, художники-любители, творческие объединения (группы) художников) из любого региона России. Основные темы эскизов: военно-исторические события, спорт, семья, детство.
Условия просты: вам должно исполниться 18 лет, вы должны успеть подать заявку по всем правилам конкурса до 24 апреля. В заявке должны быть эскиз; текстовое обоснование его концепции и раскрытие задумки автора; описание используемых материалов; ФИО автора или группы авторов; номер телефона.
Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива на Конкурс не ограничено.Эскизы принимаются только в электронном виде (форматы jpg или png в упаковке zip или rar в высоком качестве не менее 300 dpi).Заявки и эскизы работ принимаются по электронной почте на адрес: [email protected]. Задать свои вопросы, получить консультации и связаться с организаторами можно по электронной почте: [email protected] или в телеграм @ano_kultura.
Подробнее ознакомиться с положением о Конкурсе и техническим заданием можно по ссылке.
Поспешите, заявки, поступившие после 24 апреля рассматриваться не будут!
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