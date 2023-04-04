Ростовчан пригласили на конкурс муралов на фасадах в жилом районе Суворовский

Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива на Конкурс не ограничено.Эскизы принимаются только в электронном виде (форматы jpg или png в упаковке zip или rar в высоком качестве не менее 300 dpi).Заявки и эскизы работ принимаются по электронной почте на адрес: [email protected]. Задать свои вопросы, получить консультации и связаться с организаторами можно по электронной почте: [email protected] или в телеграм @ano_kultura.